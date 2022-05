El mensaje "antitriunfalismo" de Scaloni para hinchas y jugadores: "La Selección argentina no es..."

Reflexivo, calmo, pensante, alejado de la locura con la que a veces se vive el fútbol. Así está Lionel Scaloni, el conductor de esta Selección argentina, contento con las victorias pero también alerta ante una posible derrota. El entrenador del seleccionado habló este martes en conferencia de prensa, comentó sus sensaciones de cara al futuro del equipo y aseguró que Argentina no debe "creerse invencible".

Sobre los jugadores y la gente, Scaloni explicó: "Es una de las cosas que a mí me gusta hablar con ellos y me gusta transmitir a todos, en este caso a nuestro país. Lo importante es no creerse invencible. Está bien sentirse que somos un buen equipo, que somos campeones. Está bueno que la gente piense que somos campeones y que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso. Los jugadores lo saben muy bien. Hay que competir y jugar mañana".

"Si en algún momento llegamos a caer, no pasa nada. Es un partido y se puede perder. Es lo que me tiene intrigado. Está todo tan bien que como técnico tengo que alertar a mis jugadores que hay que seguir compitiendo. No hay otra", expresó el técnico argentino, en una clara advertencia a que el equipo no debe bajar la exigencia.

"Que los hinchas canten ´dale campeón´ me parece perfecto y es emocionante, pero yo como entrenador tengo que mirar lo otro. Que nadie se relaje, que esto no hace más que empezar y que todo el mundo siga tirando para adelante y pensando que no somos invencibles. Tenemos que creernos que podemos competir con cualquiera pero no confiarnos", cerró Scaloni.

El entrenador no confirmó el equipo de cara al partido contra Italia, aunque aseguró que Emiliano "Dibu" Martínez y Cristian "Cuti" Romero no están descartados por molestias y jugarán frente a los de Roberto Mancini: "En algunas posiciones han jugado otros y han rendido igual, no me preocupa el equipo titular. Sí que los que lleguen mañana estén al 100 por ciento, esas son algunas dudas que tenemos para mañana. Siempre es importante medirse contra los mejores".