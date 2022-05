Clasificación de la F1, Champions League, Primera Nacional y más: a qué hora y cómo verlo en vivo

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

16:00Final - Liverpool vs Real MadridESPN

PRIMERA NACIONAL

15:30Flandria vs Villa Dálmine

15:30Instituto vs ChacaritaTYC SPORTS

15:30Sacachispas vs Guillermo Brown

16:10Nueva Chicago vs Chaco For Ever

18:00Tristán Suárez vs Def. de Belgrano

19:10Quilmes vs AtlantaTYC SPORTS

SUPER RUGBY

06:45Waratahs vs Blues

09:00Western Force vs Hurricanes

PRIMERA "B"

13:00Armenio vs ComunicacionesTYC SPORTS

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

08:00Países Bajos vs Argentina

MOTO GP - ITALIA

09:00ClasificaciónESPN

F1 - GP DE MONACO

08:00PrácticaFOX SPORTSSTAR +

11:00ClasificaciónFOX SPORTSSTAR +

HEINEKEN CUP

12:45Final - Leinster vs La Rochelle

ELIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL

19:10San Lorenzo vs TigreTwitch eLPF

20:10Lanús vs RacingTwitch eLPF

21:10Argentinos vs ColónTwitch eLPF

22:10Aldosivi vs Newell´sTwitch eLPF