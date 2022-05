Roberto Sensini, sobre Scaloni: "Todos fuimos un poquito críticos..."

Roberto Sensini es un histórico defensor de la Selección argentina, que participó de tres Mundiales y quien después de una carrera que lo llevó primero por Newell's Old Boys y después siempre por Italia, pasó a trabajar como entrenador, a pesar de que ahora se encuentra sin club. En una extensa entrevista con La Nación, Sensini se refirió al técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, y reconoció que si bien fue crítico de él, hoy tiene que agradecerle.

Roberto Sensini, exdefensor de la Selección argentina.

El exjugador se refirió a Scaloni, quien también tuvo sus comienzos en Newell's, y explicó cuál es su relación: "Yo estaba de técnico en Newell´s, en 2010/2011 y él todavía jugaba, estaba en La Coruña. Vino de visita un par de veces a los entrenamientos, tenía amigos en el plantel, estaba Lucas Bernardi… Pero en los últimos años no tuve contacto con él, no tengo una afinidad como para decir que hablo con cierta frecuencia. Pero reconozco algo: todos fuimos un poquito críticos de Scaloni y hoy hay que agradecerle, y darle el lugar que se merece, porque logró algo que muchos técnicos importantes no consiguieron".

Por otro lado, el ex Udinese, Parma y Lazio opinó sobre la falta de partidos de Argentina contra otras potencias europeas y el rodaje para llegar al Mundial: "Veamos: por lo menos 20 de los jugadores de la Selección juegan en las ligas más competitivas de Europa, juegan Champions con frecuencia. Esa es una ventaja, pero sí, hay una diferencia".

"A la Argentina y a Brasil, acá, en Sudamérica, por las Eliminatorias, los demás equipos te esperan, te dan la pelota, vos los presionás y pierden la pelota bastante rápido porque hay una diferencia de jerarquía. Cuando enfrentes a esas selecciones fuertes, que hoy son Alemania, España, Francia, Inglaterra y alguna sorpresa que nunca falta, ellos te juegan de igual a igual y te pierden ese respeto que sí te tienen en Sudamérica", siguió Sensini con el periodista Cristian Grosso, de La Nación.

Lionel Scaloni.

En ese sentido, reflexionó: "Entonces no te permiten tener la pelota cómodamente cuando vos querés, en el lugar donde vos querés y cuando Messi recibe ya tiene al que lo va a marcar y a otro que está preparado para doblar la marca… Esas son las dificultades que vamos a encontrar. Y cuando esos jugadores rivales llegan delante de arco, generalmente aciertan. Mbappé, normalmente, tiene un porcentaje de aciertos más alto que… no sé, Hurtado, por citar a alguien".

"A mí me gusta jugar contra esos equipos porque ahí realmente te medís y ves como estás. En unos días vamos a jugar contra Italia, y aunque no irá a Mundial de Qatar, será una buena prueba. Después, ya no creo que queden oportunidades para enfrentarnos con buenos equipos europeos", cerró Sensini.

El técnico de reciente paso por Everton de Chile también aconsejó a los futbolistas de la Selección que jugarán su primer Mundial, como Cristian Romero, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez: "Que crean en ellos. Que lo que no tienen que perder es el valor de sentirse importantes. Si están ahí es porque ya lo demostraron. Después, en un Mundial hay que estar bien esos 30 días. Nos ha sucedido al revés y ya sabemos lo que pasa. Estos chicos tienen un muy buen grupo, me parece que Lionel Scaloni ha logrado eso, y también fue muy inteligente para saber acompañar bien a Leo [Messi]. Los chicos que no estaban en la selección llegaron y se adaptaron rápido. Veo un grupo convencido".

Además, Sensini comentó cómo ve a Messi a los 34 años: "Hoy ya no es delantero. En Barcelona, el 70% de los goles los hacía él. Hoy se tira un poco más atrás, y todavía hace muchos goles, pero ya es más asistidor que definidor. Creo que advierte que alejándose un poco del arco encuentra esos espacios que necesita. Pero detenete en algo: independientemente de que el gol no lo haga él, de todos modos participa de esa jugada. En el 90% o hace el último pase o arranca la maniobra sacándose un rival de encima. En Barcelona hacía las dos cosas, pero es normal que con el paso del tiempo eso se modifique. Hoy es más una media punta".