La historia de Vecchio en Instagram con un guiño para Central tras su escandalosa salida de club

Emiliano Vecchio se fue en medio de un escándalo con los dirigentes de Rosario Central y espera por definir cuál será su siguiente destino.

Esta vez, el volante utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejarle un mensaje a sus seguidores.

El mediocampista de 33 años se encuentra en un momento de análisis de su siguiente destino futbolístico luego de haber rescindido su contrato con la entidad canalla con problemas con la mayoría de los directivos.

“Si es por mí, me quedó jugando en Reserva o en Cuarta. Yo quiero ayudar, estoy bárbaro. Lamentablemente, en todos estos meses, comí mucha mierda, me faltaron el respeto y estoy acá. Quiero seguir. Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos que mienten. El único que me ayudó de la dirigencia fue Rodolfo (por el presidente del club, Di Pollina). Todos los otros me reventaron”, fueron algunas de las palabras que se escucharon en los audio filtrados.

En cuanto a su siguiente destino, Vecchio publicó un inesperado mensaje a través de su perfil de Instagram en la que reveló que buscará un nuevo club y envió un guiño a Rosario Central por su tatuaje en su pierna derecha.