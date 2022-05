El tuit incinerador de Flavio Azzaro tras la increíble eliminación de Racing: "No recuerdo una…"

La eliminación de Racing de la Copa Sudamericana sorprendió a todos. El equipo de Fernando Gago necesitaba apenas un punto para meterse en los octavos del certamen pero River de Uruguay lo dejó afuera tras ganarle por 1 a 0 en Avellaneda. Esta derrota, durísima e inesperada, provocó la furia de Flavio Azzaro quien escribió un lapidario tuit apenas terminó el juego.

"No tengo recuerdo de una gallineada tan grande en la historia moderna de Racing", publicó el periodista en su cuenta de Twitter e inmediatamente su posteo se volvió viral. Azzaro siempre suele ser crítico con el equipo académico pero lo sucedido esta noche se trata de un duro golpe para el club que necesitaba una alegría luego de lo sucedido con Boca en la Copa de la Liga.

Antes del incinerador tuit, había escrito: "Estoy anonadado" y luego se quejó del recambio del equipo: "Mirás el banco y no hay nada…". También expresó que por malas definiciones de Correa, Racing no estaba ganando y justamente el ex Godoy Cruz tuvo una noche errática en la desperdició varias ocasiones para marcar.

Tras finalizar este Grupo B, Melgar se quedó con el primer puesto y la clasificación con 12 puntos y +4 de diferencia de gol, Racing fue segundo también con 12 unidades y +2, Cuiabá fue tercero con seis unidades, las mismas con las que finalizó River Plate de Uruguay.