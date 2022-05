¿Por qué a San Lorenzo le entrarán 500.000 dólares si Boca sale campeón de la Libertadores?

Tras el escándalo en Twitter que sacudió el mundo San Lorenzo, con versiones cruzadas por la transferencia de Juan Ramírez desde el Ciclón a Boca y el balance del Xeneize que indica que el futbolista llegó como jugador libre, el club azulgrana decidió informar en un comunicado cómo se llevó a cabo el pase en cuestión para aclarar la situación.

La aclaración de San Lorenzo sobre el traspaso a Boca del jugador Juan Ramírez, con los detalles del acuerdo.



Toda la información ?? https://t.co/zYTwwqUr5O pic.twitter.com/HHstReGky3 — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 24, 2022

Curiosamente, el pase de Ramírez incluye algunas cláusulas que benefician económicamente a San Lorenzo si Boca cumple algunos objetivos con el futbolista en su plantel. Además de los más de 2,2 millones de dólares netos que el Xeneize debía pagar como indemnización por la rescisión del contrato del jugador, el contrato indica que el club de la Ribera deberá abonar 500 mil dólares si obtiene la Copa Libertadores.

Tal como indicó el Ciclón en su comunicado, también recibirá 100 mil dólares cada vez que Boca obtenga un torneo regular de AFA, como la Copa de la Liga Profesional, con un tope de 500 mil entre todos los objetivos. Por eso, en caso de que el equipo de Battaglia conquiste la Libertadores, San Lorenzo sumará a sus arcas 400.000 dólares más.

Además, desde el club de Boedo se refirieron a las versiones que circularon en las redes sociales, a las que calificaron de "infundadas y maliciosas", y explicaron: "Como puede verse, estas infundadas acusaciones -que se suman a otras tantas que día a día van apareciendo en las redes sociales- son absolutamente falsas y tienen como único objetivo -mediante permanentes engaños a los socios del club- intentar desprestigiar a sus Directivos, dañando innecesariamente a la institución".

Este comunicado fue necesario después de que se publicara la información de que Ramírez aparece en el balance del Xeneize como jugador contratado como libre, es decir que según el club no se pagó ningún monto por su pase. ¿Habrá un nuevo capítulo de esta historia?

El comunicado de San Lorenzo

Ante las infundadas y maliciosas versiones que circulan en redes sociales sobre el traspaso del jugador Juan Ramírez al Club Boca Juniors, el Club San Lorenzo de Almagro aclara lo siguiente:

1) Ambos clubes junto con el jugador suscribieron un contrato por el cual el jugador rescindió su vínculo con San Lorenzo a cambio del pago de la indemnización pactada, obligación que fue asumida con el club Boca, tanto con relación al precio de indemnización acordado como con respecto a los gastos y costos previstos en el Boletín Oficial de AFA Nro. 5576 para estos fines.

2) Así San Lorenzo viene percibiendo el precio de indemnización pactado por la suma total de u$s 2.227.172 netos, importe que está siendo abonado por Boca en los plazos oportunamente acordados (sólo queda pendiente el último pago correspondiente a la suma de u$s 350.000 con vencimiento el 30/06/22).

3) Asimismo Boca en dicho acuerdo asumió la obligación de pagar a San Lorenzo la suma de u$s 100.000 en cada oportunidad que el club obtuviera el título de campeón en cualquiera de los torneos regulares de AFA, como también la obligación de pagar u$s 500.000 para el caso que el club obtuviera el título de Campeón de la Copa Libertadores de América mientras dure la relación contractual entre Boca y el jugador, y con un tope máximo entre todos esos objetivos de u$s 500.000. Todo esto se refleja en el contrato firmado entre las tres partes y oportunamente presentado ante AFA y ante Futbolistas Argentinos Agremiados, al igual que se encuentra registrado correctamente en el último balance de San Lorenzo.

4) Como puede verse, estas infundadas acusaciones -que se suman a otras tantas que día a día van apareciendo en las redes sociales- son absolutamente falsas y tienen como único objetivo -mediante permanentes engaños a los socios del club- intentar desprestigiar a sus Directivos, dañando innecesariamente a la institución.