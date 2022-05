La contundente frase de Menotti para referirse a Diego Maradona: qué dijo

César Luis Menotti es, sin duda, palabra autorizada a la hora de hablar de la Selección argentina. El actual Director de Selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino tuvo ingresó a los libros de historia del deporte luego de darle a nuestro país la primera copa del mundo, luego de vencer a Holanda en la final del Mundial de 1978. En las últimas horas el Flaco, que actualmente tiene 83 años, le brindó una extensa entrevista a TNT Sports en la que habló de la Selección y Diego Maradona entre otras tantas cosas.

A la hora de referirse sobre el equipo de Lionel Scaloni, manifestó: “Argentina tenía un objetivo: lograr la clasificación. Ese es siempre el objetivo máximo. No es ser campeón del mundo. Porque para ser campeón del mundo primero tenés que llegar a competir por el campeonato. Fijate la cantidad de mundiales para los que nos costó sangre, sudor y lágrimas clasificar. Lo primero que necesitaba la Selección era tener una relación fuerte y respetuosa del presidente de la AFA, de los entrenadores y del grupo de jugadores que ya han conformado un conjunto, no diría equipo. De ese conjunto de jugadores salió un buen equipo que logró el primer objetivo, que era el único. Y lo logró con comodidad”.

“Ahora la Selección tiene el otro compromiso: un Mundial. Scaloni ya llegó a la meta, hasta el primer sueño de un entrenador al dirigir la Selección. Pero con él hay entrenadores jóvenes muy buenos: Ayala, Samuel, Aimar, a quien le tengo mucho cariño. Lo veo tan dulce, tan afectivo en la enseñanza. Es el que más quiero. Hay una manera de enseñar que está ligada al amor por el juego y hay otros que viven de imponer ideas”, añadió Menotti.

Sobre Diego Maradona, a quién dirigió durante más de seis años, recordó: “A Diego, escuchar, lo escucho siempre, hablo con él muchas veces. Lo extraño de no tenerlo en una cancha, me despierta el sueño de la aparición de otros jugadores. Y por otro lado... A veces uno piensa que se podrían haber hecho de otra forma las cosas. No me hago el tonto en la responsabilidad, fui el técnico que más trabajó con él, seis años trabajé con Diego. Y uno siente eso”.

Para finalizar, sobre el tema del Diez, sentenció: “Pero ya cuando la cosa cambió, cambió. No lo vi como en 15 años. Y para mí anda por ahí. Yo tengo el corazón muy abierto y tengo un montón de jugadores que, sin ser Diego, los tengo muy metidos, han hecho mucho por el fútbol, en un fútbol terriblemente comercial, en situaciones dificilísimas, con luchas perversas, sucumbiendo a poderes económicos, el jugador de fútbol estuvo presente siempre