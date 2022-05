Se viene el 25 de Mayo en Mendoza

El Hipódromo de Mendoza reabrirá sus puertas el próximo miércoles (feriado) para celebrar una nueva edición de su tradicional Clásico “25 de Mayo”. La jornada contará con un total de doce competencias y estará en escena desde las 9.30 horas (a nuestro entender demasiado temprano).

La programación tiene como plato más atractivo a las carreras largas, sobre todo porque por segunda reunión consecutiva no habrá clásico cuadrero. Incluso retornan las “cortas” de tres anotados (habrá tres en total). Cuesta entender la insistencia sobre hacer competencias de tan pocos animales e incluso que estas sean aprobadas por la Comisión de Carreras (el riesgo es que ante la deserción de alguno de los anotados las pruebas deben ser inmediatamente anuladas). Si eventualmente hubiera algún clásico súper destacado podría “entenderse” que sólo se anoten tres caballos, pero no cuando sucede todos los domingos en carreras que no son clásicos y en más de una ocasión por jornada.

Otro de los aspectos llamativos de la jornada del miércoles son los horarios. La tercera carrera se correrá a las 11.30, mientras que la segunda está pautada para las 10. Habrá una hora y media de “espera”, debido a que deben colocarse los “andariveles” para las carreras cortas. Que se utilicen andariveles puede ser algo con sentido (a pesar de que históricamente se ha corrido sin ellos). Lo que realmente no tiene sentido es “paralizar” al Hipódromo por una hora y media debido a este tema. La colocación de los andariveles, en el último de los casos, debería realizarse en un menor lapso de tiempo y de esa manera no perjudicar al normal desarrollo de una reunión.

En referencia a las carreras la gran estrella de la reunión será Malaikan, el ganador del “Vendimia” 2022 regresa al ruedo para participar del Clásico “25 de Mayo”. La prueba se disputa sobre 2000 metros y cuenta también con nombres destacados como: Lord Triumph, Darth Vader y Pulpinello.

La otra competencia destacada es el Clásico “Patria” donde vuelven a enfrentarse los productos de dos años. En este caso habrá un match muy interesante entre el sanjuanino Que Ha Pasao y la mendocina La Sociedad, hasta hoy los mejores de la generación.

A continuación el programa:

1ra carrera – 1500 metros – 9.30 Horas

(Perdedores)

1-Porchy

2-Mr. Beckham

3-Stormy Night

4-Faraón Joy

5-Barónb Sureño

2da carrera – 1300 metros – 10 horas

(Ganadores de una y dos)

1-Yoco Embrujado

2-Coffee King

3-Guarro

4-Aire Puro

5-Prada Girl

6-Candidate In

3ra carrera – 250 metros – 11.30 horas

1-Emperador

2-Don Ciccio

3-Lechugón

4-Gran Viejo

4ta carrera – 250 metros – 12.10 horas

1-Quinto Pantera Fed

2-Loco Juancho

3-Messi Cap

4-Niponia

5ta carrera – 250 metros – 12.40 horas

1-Pochi

2-Jefe

3-Angelito

6ta carrera – 250 metros – 13.20 horas

1-Colombiana

2-MM Esparta Vision

3-Iluminada Toss

7ma carrera – 1100 metros – 14 horas

(Ganadores de dos y tres)

1-Sense Fitz

2-Versero Inc

3-Andre Rieu

4-Oriental Dubai

5-Forest Banker

6-Suban El Volumen

7-Vecinal Key

8-Urband Legend

9-Ansinna

8va carrera – 325 metros – 14.40 horas

1-Soy del Benja

2-Euclidiana

3-Sinan

9na carrera – 350 metros – 15.20 horas

1-Compás Violento

2-Arisin

3-Racconto

4-Mendocino de Brasil

10ma carrera – 2000 metros – 16 horas

Clásico: “25 de Mayo”

1-Pulpinello

2-Lord Triumph

3-Malaikan

4-Inca Boy

5-Darth Vader

6-Vertical Dubai

11ma carrera – 1200 metros – 16.40 horas

Clásico: “Patria”

1-Amigo Cordial

2-Que Ha Pasao

3-Port Barton

4-Che Carioca

5-Lena Lin

6-La Sociedad

7-Yaguflor Lethal

12ma carrera – 500 metros – 17.20 horas

1-Jordan Speed

2-Chau Optimum

3-Untonali

4-Crazy del Lago

5-Romario

6-Any Other Day

7-Wells Dubai

EL SANJUANINO CONSTANZO SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO DE LA PUNTA

El sanjuanino Constanzo se quedó con el Clásico “Patria” (1800 metros) disputado ayer como prueba central de la jornada que se desarrolló en el Hipódromo La Punta de San Luis. La reunión contó con seis competencias en total y buen rendimiento de los mendocinos.

La primera victoria “menduca” llegó en la primera carrera del día de la mano de Macario Cap. El pupilo de Rubén Stirpa, que fue conducido por Walter Escudero, hizo puesta con el sanjuanino Golden Palace en un verdadero carrerón. Tercero a la cabeza quedó Shy Nano y cuarto a media cabeza fue Los Pasos. Los ganadores emplearon un tiempo de 44” 3/5 para 800 metros. En esta misma prueba Poniatowka fue quinta y Machi octavo.

En la segunda el triunfo fue para Aire Puro (uno que parece haberse largado a correr). El pupilo de Florindo Catapano, que fue conducido por Jony Gómez, venció por dos cuerpos al sanjuanino Art Movie en un tiempo de 1’ 25” 3/5 para 1400 metros. En esta misma prueba se clasificó séptimo Optimist Boy.

En la tercera la victoria se fue para San Juan, de la mano de Gonocchio D’ Oro (pupilo de “Pipa” Ávila). El vencedor, que fue llevado al triunfo por Emanuel Sosa, doblegó por medio cuerpo al mendocino Top Leopard. Tercero quedó Diamond Jump, cuarto El Colmo y noveno Penucho.

Los triunfos mendocinos retornaron en la cuarta de la mano de la regular Emper Wey. La hija de Skagway se impuso por cuatro cuerpos a Sabatilla (la corrió Cristian López) en un tiempo de 1’ 17” 2/5 para 1300 metros. Emper Wey está al cuidado de Fabián González, defiende los colores de la caballeriza El Aljibe y fue conducida al triunfo por Walter “Tuti” Escudero (gran doblete del aprendiz).

La quinta, la única cuadrera de la tarde, tuvo como ganador a Gran Hechicero quien venció por uno y medio cuerpos al mendocino El Humorista. Doña Manuela Inc fue tercera.

En la última del día, el Clásico “Patria”, Constanzo venció por uno y medio cuerpos al mendocino Gift Of Virtue. El ganador está al cuidado del experimentado Juan Manuel Luna y fue llevado al triunfo por Joaquín Luna (su hijo). El bueno de Constanzo empleó un tiempo de 1’ 51” 2/5 para 1800 metros.

A continuación los resultados de la jornada: