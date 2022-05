Riquelme bancó a Battaglia y se colgó la medalla con una frase contundente: "Podemos decir que..."

Contento, tranquilo y sin dudas. Así se mostró este lunes Juan Román Riquelme después del título de Boca en la Copa de la Liga Profesional con el triunfo 3 a 0 sobre Tigre. El vicepresidente de Boca habló tras una nueva conquista en su ciclo como dirigente, aseguró que Sebastián Battaglia nunca estuvo en duda como entrenador del Xeneize y contó algunas anécdotas de cómo vivieron él y el plantel los rumores que se difundieron en la prensa.

Riquelme afirmó que siempre sostuvieron el ciclo de Battaglia como técnico del equipo: "Nunca pensé que la situación se ponía complicada. Mi mamá habla poco, y lo único que me pide es que tenga paciencia desde que soy chiquito. Después tengo que aguantar que algún loco me tenga que cargar, pero yo trato de escuchar a mi madre. El que se enoja pierde. Así que yo trato de tener paciencia", dijo en declaraciones a Argenzuela, el programa de Jorge Rial en Radio 10.

"Nosotros nunca tuvimos dudas sobre Battaglia, después del partido con Godoy Cruz (1-1) en nuestra cancha se estuvo hablando todo el día de que se reunía con Riquelme, que si continuaba, si no continuaba... Yo tuve la suerte de que al otro día le pedí permiso al técnico si me dejaba tomar mate con el plantel. Nos reunimos, tomamos mate, hablamos de fútbol y hoy son los mejores del país".

Riquelme sacó chapa sobre la banca de los dirigentes a Battaglia y expresó: "En poquito tiempo podemos decir que no nos equivocamos, que confiamos en el plantel y en el cuerpo técnico que tenemos. Nunca dudamos de eso. Nosotros no podemos salir a aclarar lo que dice la tele cada día porque nos volveríamos locos. Vivimos tranquilos y estamos contentos por cómo estamos compitiendo. El hincha está contento y ojalá que podamos seguir mejorando".

Román también recordó una situación después de la derrota 1 a 0 frente a Gimnasia en La Bombonera, cuando les pidió a los jugadores que bajaran del micro y charló con ellos: "Ese día con Gimnasia el equipo jugó muy bien, erró muchos goles y el arquero de Gimnasia hizo un partidazo. Vivimos en un país en el que parece que si vos tenés que hacer una reunión en tu trabajo tenés que mostrar enojo y eso es lo normal. Cuando vos decís que vas a hacer una reunión tenés que retar a alguien, tenés que tratar mal a alguien o echar a alguien".

"Lo que no estamos acostumbrados en este país o parece que no interesa es juntar al equipo, al cuerpo técnico, darle las gracias por cómo jugaron el partido, estar agradecidos de cómo defendieron los colores de nuestro club, que estamos muy contentos de cómo nos están representando y que el arquero de Gimnasia hizo un gran partido y por eso no pudimos ganar. A todo eso se armó un barullo bárbaro. Parece que yo vivo mal", explicó el ídolo de Boca.

El festejo de Boca campeón.

Más frases de Riquelme

"De a poco estamos volviendo a ser un club de fútbol. No lo era cuando lo agarramos nosotros. Nosotros somos fanáticos cada uno de su club, y yo estoy feliz de que Boca está volviendo a ser un club de fútbol. Es solamente lo que queremos, queremos cuidarlo y queremos competir, hacer lo que el hincha quiere. No hacer que el club sirva para otra cosa".

"Boca en estos dos años y medio es el que mejor está compitiendo. El hincha de Boca está muy contento. Nosotros no tenemos duda que se valora poquito, tenemos clarísimo que el hincha está bien porque sabe que al club se lo vamos a cuidar mucho. La gente que nos cuestiona es la gente que hace su trabajo cada día. Yo entiendo el juego, a medida que se van acercando las elecciones sabemos que van a tener que decir muchísimas cosas, pero la gente está contenta y lo disfruta".

"El equipo le regaló a la gente un buen partido. Hacía mucho que no se ganaba una final por tantos goles. Entendemos el juego y sabemos que quieren causar nerviosismo todos los días. Nosotros estando adentro tenemos que tener la tranquilidad necesaria para seguir por el camino que elegimos. Estamos contentos con cómo van las cosas".

"Para nosotros era muy importante volver a ganar. Siempre tenemos la ilusión de competir, de llegar al final. Creíamos que este torneo era muy importante para nosotros. Tenemos mucha ilusión de competir en Copa Argentina y Copa Libertadores. Ganar el torneo argentino, con lo difícil y parejo que es, lo tenemos que disfrutar al máximo. Se valora poco lo que gana Boca".