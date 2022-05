La broma "sincericida" de Guardiola sobre la remontada del City que valió una Premier: "Llamé al..."

Fue un domingo para el infarto el que se vivió en el Etihad Stadium. El Manchester City lo perdía 2-0 y se quedaba sin título, pero logró revertir la situación y dar vuelta el marcador en cinco minutos. La hazaña de los dirigidos por Pep Guardiola fue similar a la que sufrió en contra, en manos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Atento a esta similitud entre las historias, el DT español comenzó bromeando en la conferencia de prensa.

"Llamé al Real Madrid y me dieron un buen consejo", soltó entre risas el DT. Y, posteriormente, añadió: "No hay explicación en Madrid, no hay explicación hoy. Es el momento. A veces es bueno vivir este tipo de situaciones, siento que esto nos ayudará a ser más fuertes la próxima temporada".

Sobre el valor del título obtenido, Guardiola manifestó: "Tal vez necesitamos un poco más de tiempo, pero cada segundo que pase después de esta Premier League nos daremos cuenta que cinco Premier League en cinco años en este país es probablemente el mejor logro que hemos conseguido en nuestras carreras. Es increíble".

Con respecto al alemán técnico del Liverpool y sus declaraciones, contó: "Jurgen Klopp habló hace unos días sobre los ganadores: hay pocos ganadores, pero muchos que lo intentan. Amo este concepto. Soy bueno intentando, ¿diré que Liverpool es un perdedor? Con lo que han hecho en la Premier League en los últimos años cuando había un equipo que era mejor que ellos, son ganadores".

Para finalizar, expresó: "Desde luego, en la sociedad solo hay un ganador y el resto son un desastre. Ese es el mensaje equivocado para la nueva generación. Tienes que ser bueno intentando, tratar de hacerlo y no rendirte. Ambos equipos, Liverpool y nosotros lo hemos hecho en los últimos cinco años. Lo que hicimos es que cuando el promedio de la Premier League era de 82, 83 puntos, ahora necesitas más de 90 en esta liga contra estos equipos, entrenadores y jugadores".