El loable mensaje de Izquierdoz al recordar su foto corriendo al Pity Martínez en Madrid: “Por eso…”

A la hora de hablar del presente de Boca, sin lugar a dudas Carlos Izquierdoz es palabra autorizada. El capitán del equipo de Sebastián Battaglia enfrentó los micrófonos de TNT Sports una vez consumada la goleada ante Tigre en el Mario Alberto Kempes y recordó lo que fue para él perder la final de la Copa Libertadores 2018 ante River en sus primer semestre en el club.

"A los seis meses que llegué me toco perder una final con River. Me tocó correr al Pity 100 metros y... ¡qué le vamos a hacer! En el minuto 120, que ya el partido estaba liquidado, había que correrlo y me tocó eso. Después era trabajar y esforzarse", manifestó el capitán del campeón del fútbol argentino sobre aquella imagen que quedó marcada en la final de Madrid.

"Por eso el agradecimiento a la familia y los amigos que están cerca. Porque ahora ya sé que va a haber muchísima gente que va a venir y te va a palmear el hombro que son los amigos del campeón. Por eso el reconocimiento a la familia que está siempre", añadió Izquierdoz.

Para finalizar, el Cali se refirió al importante rol de la familia en los difíciles momentos que vive el jugador de fútbol. "Cuando uno tiene días malos vienen, escuchan y tratan de aportar desde donde sea. Me tocó estar lesionado, en medio de la lesión nació mi hija. Son cosas increíbles, pasa todo tan rápido que no te das cuenta", sentenció.