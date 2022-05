La honesta respuesta de Marcos Rojo sobre el error de Marinelli en el primer gol de Boca: "Pensé que..."

El inicio de la final de la Copa de la Liga Profesional tuvo un desarrollo muy disputado entre Boca y Tigre, con el equipo de Sebastián Battaglia ligeramente mejor, ya que le habían anulado correctamente un gol y contó con algunos acercamientos interesantes contra el arco del Matador. Cuando el primer tiempo estaba a punto de finalizar, un centro de Sebastián Villa encontró un cabezazo violento de Marcos Rojo que Gonzalo Marinelli intentó contener pero no pudo. Una vez consumada la goleada y el título, el central del Xeneize reveló lo que pensó al momento de impactar la pelota.

Rojo abrió el marcador de la final de la Copa de la Liga Profesional con su primer gol de cabeza en Boca. A pesar de que el cabezazo llevó mucha potencia, Marinelli tuvo su parte en el tanto que encaminó el partido para el Xeneize. Por esta razón, el central reconoció que no creía que su disparo iba a terminar adentro del arco: "¿Viste que el arquero medio que se le escapó? Pensé que la agarraba fácil pero que se le escapa y yo ya estaba de espaldas entonces no veo si entra o no entra".

Luego, Rojo agregó qué sintió al ver que el gol había sido convalidado: "Cuando ví que el lineman tenía la bandera arriba me dio una alegría...", aseguró el central, que logró su segundo título en Boca luego de la Copa Argentina 2021.

Como se mencionó anteriormente, la final era muy pareja hasta el gol de Rojo. Boca había tenido algunas chances como un buen tiro libre de Villa y el gol anulado a Darío Benedetto, mientras que Tigre había tenido aproximaciones que no habían sido de tanto peligro. Por su parte, el central hizo el mismo análisis y resaltó la importancia de su tanto: "Era un partido parejo, por suerte lo pude abrir".

Con esta nueva consagración en Córdoba, Boca se aseguró el pasaje a la Copa Libertadores 2023 y ganó el sexto título de Primera División de los últimos 10 que se disputaron desde 2015. Sin dudas, una estadística que pone en números el dominio del Xeneize en los últimos años en el fútbol argentino.