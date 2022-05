La "respuesta" de Scaloni a River tras la desafiante declaración de Gallardo

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, definió este viernes la lista de convocados de cara a la Finalissima contra Italia del 1° de junio en el estadio de Wembley, y encendió las alarmas en las concentraciones de River y Feyenoord de Países Bajos, porque la idea es que los jugadores viajen a España entre el domingo 22 y lunes 23 para prepararse de cara al choque con el campeón de la Eurocopa.

Es por eso que Marcelo Gallardo, con ironía incluida, se mostró sorprendido: "No, no, no. No sé qué información tenés vos, pero nosotros tenemos un partido que jugar todavía (ante Alianza Lima). Después del 25 quedarán liberados para poder viajar. No nos consta que tienen pasajes para viajar", le contestó a un periodista que le preguntó si iba a ceder antes a Franco Armani y Julián Álvarez. Algo similar ocurre con Marcos Senesi, quien jugará la final de la UEFA Conference League en Albania, también el miércoles 25.

Por ese motivo, para evitar mayores polémicas Scaloni tuvo un gesto de cordialidad con ambos clubes y permitió que Álvarez, Armani y Senesi puedan sumarse a la Selección argentina el jueves 26 de mayo.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección argentina.

El cuerpo técnico y el entrenador del seleccionado viajarán el domingo 22 a Bilbao, donde se concentrará el equipo, y la mayoría de los jugadores llegarán el 24. Dos días más tarde arribarán los futbolistas de River y Senesi. Así, el plantel se entrenará en la ciudad deportiva del Athletic de Bilbao hasta el 31, cuando viajará a Londres para disputar la Finalissima. El duelo contra el campeón de la Eurocopa 2020 será el 1° de junio en Wembley.

La lista de Scaloni para la Selección argentina