La llamativa decisión de Battaglia de cara a la final entre Boca y Tigre

En las últimas semanas, Boca tuvo un trajín de partidos muy importantes para su semestre: viaje a La Paz para jugar ante Always Ready y mantenerse con vida en la Libertadores, cuartos y semifinales de la Copa de la Liga Profesional en cinco días y, por último, la visita de Corinthians a la Bombonera que tuvo como saldo un empate agridulce, por el resultado pese al buen juego del equipo. Esta racha de encuentros importantes no para, ya que tiene por delante la final ante Tigre y la definición de la fase de grupos ante Deportivo Cali. Sin embargo, esto no detuvo a Sebastián Battaglia a la hora de tomar una decisión particular.

Battaglia tomó una decisión llamativa de cara a la final con Tigre.

Este domingo Boca irá por un nuevo título nacional y de lograrlo sería el segundo para Battaglia como entrenador del club. El técnico sabe que tiene una parada más que importante ante Tigre en Córdoba y, apenas unos días después, ante Deportivo Cali en la Bombonera y decidió darle un día de descanso a sus futbolistas para recargar pilas de cara al fin de semana. Pero… ¿cuál es el verdadero motivo de esta determinación?

Este miércoles 18 de mayo se realizó el Censo Nacional 2022 y esta sería la razón por la que Boca no practicó, según informó el propio club. Las instalaciones del Xeneize estuvieron cerradas durante todo el día, por lo que Battaglia decidió no entrenar a su plantel.

Diego Martínez, DT de Tigre, disputa una pelota con Manuel Roffo, arquero suplente surgido en Boca.

Por su parte, Tigre si entrenó: el Matador llegará con algunos días de descanso más que Boca al domingo y sin partido en copas internacionales con cosas importantes en juego. A pesar de esto, Diego Martínez no quiere dejar ni un cabo suelto y practicó penales, en caso de que la final llegue hasta la instancia que es especialidad en el Xeneize.

Aunque podría haber entrenado, Boca descansó un día en medio de un mes de definiciones. En los últimos 24 días, el Xeneize jugó siete partidos con cuatro victorias, un empate, otra igualdad con victoria por penales y una derrota. En el medio, el equipo de Battaglia tuvo una mejoría notoria en su juego que le permite ilusionarse de cara al domingo contra Tigre.