Asombrosa confesión de un excompañero de Maradona: "Me impactó más su muerte que enterarme que tengo ELA"

El exfutbolista español Juan Carlos Unzué, excompañero de Diego Maradona en el Sevilla, contó hoy que sufrió "más impacto" el día de la muerte del astro argentino que cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



"Con la muerte de Maradona sentí el impacto que no sentí cuando me diagnosticaron que sufría de ELA. Esa es la realidad, te cuento lo que sentí ese día. Ese impacto que sentí cuando comunicaron la muerte de Diego viene por esa admiración que me unía a él", manifestó el exjugador de Sevilla y Barcelona.



"La muerte de Diego vino a corroborar la fortaleza física y mental que tenía , porque viendo como vivió, que haya aguantado 60 años, me parece una auténtica barbaridad. De lo que estoy seguro es que los vivió a tope", destacó.



Unzué, quien dejó la dirección técnica de Numancia en 2020 al enterarse de su enfermedad, aseguró que entendió la "diferencia" entre ser jugador de fútbol y ser Diego Maradona por lo que "vivía día a día".



"Tener a Maradona como compañero fue un privilegio que me dio el fútbol y la vida. Nos hablaba de su vida personal, lo que conlleva ser número uno del mundo, sus vivencias con todo lujo de detalles", agregó.



"Su frase final era: 'Que sepan que lo cuento porque les tengo cariño. Yo he cometido un error y no quiero que ustedes lo cometan'. Considero que era muy buena persona", destacó Unzué en los micrófonos de Súper Deportivo Radio, que se emite por la Radio Villa Trinidad (Santa Fe).



Además, el exarquero trabajó en el cuerpo técnico de Luis Enrique durante su estadía en Barcelona, con Lionel Messi entre sus dirigidos, y comentó que Diego era "una persona muy cercana al resto", aunque diferenció que el rosarino era "más tímido".



"Te puedo asegurar que veía a Messi actuar de la misma manera en los entrenamiento que en un partido oficial. Creo que lo vamos a valorar en su justa medida cuando ya no sea futbolista. Me hubiera encantado que Messi haga toda su carrera en el Barcelona", detalló Unzué.



Además, tuvo palabras de elogio para Carlos Bilardo, a quien tuvo como entrenador en Sevilla en el mismo período que vivenció con Maradona y Diego Simeone: "Fue un transgresor. Nos trajo ideas que en España no estaban", concluyó.