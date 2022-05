El palazo de Riquelme a la prensa tras la clasificación de Boca a la final: “No noto la misma euforia cuando…”

Juan Román Riquelme habló con los colegas de ESPN y dejó varios títulos luego de lo que fue la clasificación del conjunto Xeneize a la final de la Copa de la Liga, tras el triunfo en la definición con tiros desde el punto del penal frente a Racing en cancha de Lanús.

"Es verdad que para nosotros siempre es importante llegar hasta la final. No soy un loco, cuando el equipo no juega bien no tengo problema en reconocerlo. Cuando el equipo juega muy bien no noto la misma euforia que cuando juega mal. Boca en Bolivia jugó un buen partido, ganó claramente. Tenemos un gran equipo, con un entrenador que viene hace tiempo. Hicimos un gran partido contra Tigre. Tenemos la suerte de estar en el club hace dos años y medio, sabemos dónde nos metimos", afirmó Román.

"Si prendés la tele de lunes a viernes, Boca es el que peor juega, tendría que estar último", sostuvo.

"Todos los logros de Boca hay que hacerlos chiquitos, es parte del juego. Estamos felices de estar en el club. Estamos contentos en ser finalistas, el domingo tenemos un partido duro porque Tigre juega bien", explicó Riquelme.