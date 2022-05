El palazo de Chicho Serna a la prensa por las críticas al Boca de Battaglia: "Nos daban..."

Con seis títulos en los 121 partidos que disputó con la camiseta de Boca, Mauricio Serna se ganó un importante lugar en una gloriosa época para la institución. El colombiano, que hace unos días formaba parte de la dirección técnica del equipo de la Reserva (junto a Hugo Benjamín Ibarra), pasó a ser un nuevo integrante del Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme.

Chicho Serna en 2000 alzando la Copa Toyota, uno de los dos trofeos que se entregaban al ganar la Copa Intercontinental.

En diálogo con TNT Sports, Chicho se refirió a la actuación del equipo de Sebastián Battaglia en las últimas fechas: "Cuando empiezo a analizar, hace más de un mes nos daban con un caño. El equipo fue a Bolivia, jugó muy bien y ganó en la altura. Jugó contra Tigre y ganó muy bien. Lo mismo con Defensa y Justicia. No estuvimos en un gran nivel contra Racing pero estábamos ante uno de los mejores equipos del campeonato".

En cuanto a la polémica que se generó, sobre todo después del empate ante Godoy Cruz en la Bombonera, recordó: "Para toda la prensa, Sebastián estaba afuera. Y desde el club le dieron seguridad y confianza. Y los jugadores entendieron y mejoraron el nivel. Esta era una final y las finales se ganan".

Sobre su flamante puesto en el Consejo de Fútbol que integran Bermúdez, Cascini y Delgado, Serna dijo: "Han pensado que puedo aportar mucho, me encanta. Soy un apasionado, adoro a Boca. Desde cualquier lugar que tenga que estar para el beneficio de Boca, lo voy a hacer incondicionalmente. Hoy me toca estar acá, espero aprender cada día".

Para finalizar, el bicampeón de la Copa Libertadores (2000 y 2001).y campeón de la Copa Intercontinental (2000) se mostró optimista sobre el nuevo rol que le toca cumplir en el club de sus amores: "Los muchachos me llevan ventaja, pero gracias a Dios me siento bien con ellos, me van explicando cada situación. Gracias a Dios estoy acá y sigo defendiendo los colores de Boca, como siempre".