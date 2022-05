La llamativa conclusión de Battaglia tras la clasificación de Boca ante Racing: “Es…”

En la primera semifinal de la Copa de la Liga Profesional, Boca y Racing jugaron un partido muy parejo y friccionado en la cancha de Lanús. A pesar de la paridad, la Academia jugó bastante mejor, tuvo más chances de gol y más intensidad para disputar el encuentro. Sin embargo, no pasaron del 0-0 y el pase a la final se definió con una tanda de penales en la que el Xeneize nuevamente se hizo fuerte desde los once pasos y eliminó al equipo de Fernando Gago. En conferencia de prensa, Sebastián Battaglia aceptó que hay cosas para mejorar pero sorprendió con una conclusión sobre el trámite en general.

Luego de festejar con la hinchada y los jugadores, Battaglia habló con la prensa y aceptó que su equipo "dio algunos pasos hacia atrás" en algunos aspectos en juego con respecto a la victoria ante Defensa y Justicia, tal vez el mejor partido en el ciclo del actual DT. No obstante, al entrenador del Xeneize no le tembló el pulso a la hora de hablar sobre si el paso a la final fue merecido o no.

"Es justo que Boca sea finalista", sentenció Battaglia, luego de que su equipo haya tenido un mal partido ante Racing que lo superó en intensidad, juego y en chances de gol. Además, el DT de Boca aseguró que sus jugadores hicieron méritos para estar en la semifinal y que venían en levantada en lo futbolístico.

Luego, Battaglia dijo: "En el primer tiempo nos costó entrar en juego, tenemos que seguir mejorando pero estoy muy agradecido por el esfuerzo que hacen dia a dia los jugadores y hoy tienen la oportunidad de estar en otro final". Por otra parte, el técnico de Boca aseguró que tienen cosas para corregir y otras para mantener pero "hay un rival que también juega, hizo muy bien su trabajo y fue muy intenso".

En el final de su conferencia, Battaglia fue consultado por el lugar que ocupa su equipo en el fútbol argentino y, otra vez, el DT fue certero en su respuesta: "Boca es Boca y hay que respetarlo siempre":