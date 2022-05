El pedido de Sebastián Villa a Battaglia tras la grave denuncia a horas del Boca-Racing

El análisis futbolístico previo del duelo entre Boca y Racing por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional pasó a un segundo plano luego de que se hiciera pública la gravísima denuncia contra Sebastian Villa por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio. Hasta el momento el jugador no habló sobre el tema y sigue en la concentración xeneize en el Hotel Intercontinental, donde le habría hecho un pedido especial a Sebastián Battaglia de cara al duelo clave contra la Academia.

Esta mañana, @mauroszeta adelantó con Gustavo Lopez en @radiolared, que Villa había sido denunciado por intento de asesinato, violación y violencia de género.

El futbolista, puertas adentro, manifestó su inocencia y pidió estar en el partido de mañana. pic.twitter.com/jHafx7heLJ — Martin Arevalo (@arevalo_martin) May 13, 2022

Según informó el periodista Martín Arévalo, que cubre el día a día de Boca, luego de que la denuncia tomara estado público, "Villa puertas adentro manifestó su inocencia y pidió estar en el partido del sábado" en una charla con Battaglia.

Según informó TyC Sports, el entorno de Villa sostiene que la denuncia penal hecha en la fiscalía de Lomas de Zamora tendría como objetivo perjudicar al jugador y sacar un rédito económico. Esta explicación de los allegados al colombiano tendría como sustento el momento en que se hizo la acusación, ya que el hecho habría sucedido el 26 de junio de 2021, como consta en la denuncia. De todas maneras, esto no debería ser puesto en tela de juicio debido a que las víctimas de violencia de género no denuncian cuando quieren, sino que lo hacen cuando pueden.

La denuncia de violencia de género contra Sebastián Villa (Captura: Pampa Mónaco)

Sobre ese último punto se esgrimió el abogado de la víctima, Roberto Castillo, quien aseguró que los allegados a Villa “intentaron influenciar a la denunciante para que no inicie las acción legales que finalmente inició”. Por otra parte, el abogado afirmó que la denuncia “de alguna manera resguarda y visibiliza ante la sociedad” a la denunciante.

Boca aún no activó su protocolo contra la violencia de género porque no recibió una denuncia interna. La misma incluso puede hacerse de manera anónima, para proteger la identidad de la víctima. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores no se expresaron al respecto, pero Villa dejó en claro que él cree en su inocencia y quiere estar en el partido ante Racing.