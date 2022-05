La pregunta que sacó de quicio a Beccacece tras la derrota ante Boca: “Me parece que…”

Luego de la derrota ante Boca, Sebastián Beccacece habló y protagonizó un tenso cruce con un periodista durante la conferencia. El entrenador de Defensa escuchó atentamente la consulta en la que, a su entender, había opinión, conclusiones y al momento de responder no ocultó su molestia. "Haces análisis, pregunta, respuesta, explicás porque perdimos, qué hicimos. Me parece que tenés que preguntar u opinar si querés opinar. Pero no preguntar, responderte, sacar tu conclusión. No es así", lanzó.

Además, analizó: "Jugamos en ocho días cuatro partidos. ¿Vos jugaste a la pelota?", le consultó, y siguió: "Sabés que el segundo día de descanso es cuando más estas agotado. En algunas divididas no hicimos presión alta para no quedar expuestos. Es cierto que no encontramos algunos caminos que solemos encontrar, pero el rival tuvo mérito. Así que un poco de todo, no solamente del tema del agotamiento nuestro, también coincide con la buena forma de rival y ahí uno explica que la derrota estuvo bien".

"No nos gustan quejarnos de esas cosas, pero sí son reales y duele. Estuvimos cuatro meses brindando una entrega enorme, logramos el objetivo tan deseado y jugamos 48 horas después. Nos tocó a nosotros, podía haber sido Gimnasia, Argentinos o Newell´s. No es con Defensa, no lo consideramos personal, pero está mal diseñado todo. Se deberá revisar para que no vuelva a ocurrir. No pasa en ninguna liga del mundo que un equipo juegue 48 horas después”, cerró.