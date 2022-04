Ruggeri liquidó al Pipa Benedetto en medio de la interna en Boca: "Tiene que cerrar..."

Como suele suceder cada vez que hay algún tema de debate en el fútbol argentino, Oscar Ruggeri dio su opinión al respecto y dejó importantes títulos. En esta ocasión, el foco estuvo puesto, una vez más, en la situación de Agustín Almendra y el mundo Boca. El mediocampista jugó con Reserva, hizo un gol y pidió volver al plantel profesional. Atento a esto, el Cabezón le dejó un consejo y, además, volvió a apuntar con munición gruesa contra Darío Benedetto.

"Si yo soy el pibe, si le tengo que dar un consejo: parate delante del grupo y pedí disculpas. Primero, al técnico. Almendra tiene que ir a la puerta del técnico, golpear y decir: 'Me equivoqué en lo que dije, pido disculpas, si me das la oportunidad me voy a matar entrenando'", manifestó el campeón del Mundial de México 1986, con respecto a la postura que debería adoptar Almendra.

En cuanto a uno de los máximos referentes con los que cuenta Sebastián Battaglia en su plantel, apuntó: "Lo de Benedetto es difícil. Que mi compañero haya dicho esas barbaridades... Estas cosas se hablan en lo interno. Si a mi me pasaba con 20 años esto quizás no lo hubiera perdonado".

Además, el hoy panelista del programa F90 de ESPN, añadió: "Todo lo que salió públicamente se tendría que haber hablando en el vestuario. Ahí no se pone a Boca por encima de todo, ahí se piensa individualmente".

"Benedetto tiene que cerrar la puerta y decirle al cuerpo técnico: 'Váyanse, hoy no hay entrenamiento'. 'Nene, vení y sentate acá'. Y todo lo que le dijo a ustedes se lo tiene que decir a él en la cara. 'Vos vas a hacer esto porque el grupo se mueve de esta manera. ¿Estás dispuesto? Si no estás dispuesto, afuera'", sentenció Ruggeri.