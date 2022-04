La furiosa de reacción de Cristiano y una impactante foto tras la derrota del United

Manchester United perdió este sábado con el Everton y complicó sus chances de meterse a la próxima Champions League. Los Diablos Rojos no logran regularidad y esta confusa situación generó una inesperada reacción de Cristiano Ronaldo una vez consumada la caída. Lo ocurrido se viralizó en las redes sociales y el club abrió una investigación contra el portugués.

El futbolista luso, en un video publicado por la cuenta "EvertonHub", terminó muy molesto el partido y mientras se dirigía al vestuario le rompió el teléfono móvil a un fanático que lo filmaba. Horas después del incidente, Cristiano utilizó su cuenta de Instagram para pedir perdón con sentidas palabras.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes . Me gustaría disculparme por mi incidente y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", escribió.

Así terminó el partido Cristiano. (@BlueboyCR7)

Pero, además del incidente, se viralizó cómo le quedó la pierna luego del choque con el arquero del Everton cuando finalizaba el partido. En el cuarto minuto de adición Alex Telles tiró un centro, Pickford salió a cortar con los puños y ahí quedaron enredados con uno de sus defensores. Cuando se incorporó, se revisó la pierna y vio que tenía dos cortes.

La foto comenzó a circular de inmediato y generó un sinfín de reacciones. El Manchester United ha perdido tres de sus últimos cinco partido en la Premier League y bajo el mandato de Ralf Rangnick solamente ha logrado obtener ocho victorias en 17 presentaciones.