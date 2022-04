Una leyenda del fútbol destrozó a Simeone: “Me extraña que los españoles lo acepten”

Desde que se conoció la suerte de los equipos en el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2021/22 y se confirmó el cruce entre el Manchester City y Atlético Madrid, el foco se puso en los estilos que proponen los directores técnicos. Todos los flashes, en la previa del partido de ida, se lo llevaron Pep Guardiola y Diego Simeone, teniendo en cuenta la diferencia de estilos que propone cada uno. Atento al resultado, y sobre todo al transcurso del partido e ida, las críticas le llovieron al Cholo, quien por momentos planteó dos líneas de cinco y, en los 90 minutos, no sumó ningún tiro al arco.

Atento al estilo defensivo del argentino, que quedó muy expuesto luego del partido con el City, Arrigo Sacchi apuntó duro contra el DT. El italiano, que como técnico del Milan conquistó dos veces la Champions, no se guardó nada a la hora de hablar del Colchonero. "Tienen un Catenaccio de los años 60, una idea vieja. ¿Qué fútbol es esto? No te da alegría ni cuando ganas. Triunfas sin merecerlo, sólo con astucia".

En diálogo con el medio Corriere dello Sport, el exdefensor ratificó su postura al respecto. "No me gusta y me extraña que los españoles, gente acostumbrada a la belleza del fútbol, lo acepten. Simeone tiene valores morales importantes, es un líder, debería hacer más, creer más en sí mismo", sentenció el DT subcampeón del Mundial de Estados Unidos 1994 con la Selección de Italia.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles, 13 de abril, desde las 16 en el Wanda Metropolitano. La serie se encuentra 1-0 a favor del Manchster City, quien consiguió la ventaja en la ida de la mano del belga Kevin De Bruyne, que abrió el marcador a falta de 20 minutos para el final.