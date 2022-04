La frase de Gallardo que resumió la sensación de todo River tras la victoria en Perú: "El sabor es…"

Luego de la victoria de River en Perú, ante Alianza Lima, no se festejó como merecía. El plantel millonario quedó conmovido por la grave lesión que sufrió Robert Rojas y Marcelo Gallardo lo expresó en la conferencia de prensa post partido. "Más allá de la victoria, el sabor es amargo por la lesión de Robert", resumió con tristeza.

"Se le van a hacer estudios, pero puede que tenga alguna fractura en la tibia. Si bien faltan los estudios para confirmarlo, puede que sea una lesión que le lleve bastante tiempo de recuperación", continuó y advirtió: "Él es fuerte y va a volver bien. Traté de darle serenidad, todo mi apoyo y la tranquilidad".

Luego, analizó el partido: "Tuvimos paciencia para encontrar el momento justo, a veces con buenas y otras con malas decisiones. Nos encontramos con un equipo que nos cedió la iniciativa y trataba de aprovechar nuestros espacios. No me sorprendió igual. Después del gol, ellos salieron y es normal que un equipo grande de su país con su público nos genere peligro y se soltaron".

"Es difícil tener el dominio del partido durante mucho tiempo y con un público que se hizo sentir, pero no cambiamos las formas. Tenemos una idea de juego clara y de acuerdo cómo se nos presenta el partido y lo que haga el rival, después las cosas pueden cambiar. Y ahí, en esos cambios, tengo variantes", continuó.

Para cerrar, expresó: "Los inicios de la Copa siempre genera una adrenalina especial. Nos encontramos con un equipo que no cedió la iniciativa y que trataba de aprovechar los espacios a la hora de atacar. No me sorprendió el partido. Controlamos, pero no dañamos lo suficiente por la cantidad de tiempo que tuvimos la pelota, pero tampoco sufrimos".