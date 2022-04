La bomba del Consejo que se veía venir en Boca y le mete presión a Battaglia

Desde que inició el mandato de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme en Boca, la influencia del Consejo de Fútbol sobre las decisiones que se toman con respecto al plantel profesional es un tema de debate constante. A pesar de las especulaciones, Sebastián Battaglia demostró que él es el encargado de elegir qué es lo mejor para el Xeneize, pero esta firme posición podría verse cuestionada en las próximas semanas.

En los últimos días, se supo que Riquelme tuvo una reunión con Agustín Almendra, en la que el jugador le pidió que interceda para volver a ser parte del plantel y recomponer su relación con Battaglia. El director técnico había sido muy claro en su momento: la decisión de apartarlo y de que el joven de 22 años no vuelva a jugar con la camiseta del Xeneize era irreversible y, al ser consultado por una posible salida del juvenil un tiempo después, dijo que no era necesario volver a opinar del tema.

Sin embargo, el Consejo de Fútbol decidió darle el indulto y dejó al mediocampista entrenar con la Reserva dirigida por Hugo Ibarra y Mauricio Serna, que le dieron algunos minutos de fútbol en amistosos ante clubes de ascenso. A pesar de que Battaglia fue tajante a la hora de definir que el juvenil no volvería a jugar con él, luego de que el mediocampista le dijera que era un “desastre” como técnico y lo invitara a pelear, Almendra apareció entre los citados del segundo equipo de Boca y generó enorme polémica hacia afuera y, sobre todo, puertas adentro del predio boquense en Ezeiza.

Esta sería una decisión un tanto contradictoria del Consejo, ya que Jorge Bermúdez había asegurado que el entrenador era el encargado de resolver la situación de Almendra, aunque con cierta presión sobre la decisión a tomar: “La situación con Almendra la tiene que manejar Battaglia. No creo en las relaciones 'irreversibles', creemos en la madurez, criterio y juicio del DT, como del verdadero arrepentimiento del jugador”, contestó el Patrón en una entrevista en TyC Sports del miércoles 30 de marzo. Sin embargo, el viernes 1° de abril el DT fue claro ante la consulta de la prensa sobre la posibilidad de reveer la situación del jugador (ver video): "Fui claro en su momento, no tengo por qué volver a opinar del tema. No vale la pena volver a hablar".

Una semana después, los dirigentes tomaron la decisión de reinsertar al juvenil y, aunque sea en Reserva, es un mensaje claro para Battaglia.

La decisión de dejar que Almendra juegue en Reserva es una inyección de presión para un cuestionado Battaglia, quien le habría advertido a los miembros del Consejo que si el juvenil volvía a presentarse para entrenar con el plantel, él daría un paso al costado y dejaría su cargo. Sin dudas, esta determinación unilateral de Riquelme, Bermúdez y compañía hará mella en el vínculo con el entrenador y podría poner en peligro su continuidad.