El sorpresivo equipo de Boca que Battaglia probó para enfrentar a Vélez

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, pondrá un equipo alternativo ante Vélez Sarsfield como lo hizo la semana pasada ante Arsenal para asumir el próximo sábado el partido de la 9na. fecha de la Copa de la Liga Profesional, a la vez que el mediocampista Agustín Almendra, separado del plantel profesional por cuestiones de convivencia, estará mañana en el banco de suplentes de la Reserva con la chance latente de sumar minutos de competencia.



En la práctica de fútbol realizada esta mañana en el predio de Ezeiza, el técnico paró a Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Agustín Sández; Diego González, Guillermo "Pol" Fernández y Gabriel Vega; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Luis Vázquez.



Este once, con el ingreso de Alan Varela por Fernández, tiene grandes posibilidades de ser el que juegue el fin de semana en Liniers. En el entrenamiento del viernes, en el complejo Pedro Pompilio, se definirá si hay alguna variante más o si se confirma la formación utilizada hoy.



"Pol" Fernández y el "Pulpo" González superaron sus respectivas lesiones musculares y estarán a disposición del DT el sábado, en tanto el juvenil Aranda será primer marcador central por Nicolás Figal, que será reservado para el siguiente partido de Copa Libertadores por la dolencia muscular del peruano Carlos Zambrano, baja por dos semanas.



Fernández se perdió el debut copero del martes pasado ante Deportivo Cali (0-2) en Colombia y será convocado para ocupar un lugar entre los suplentes frente a Vélez. Su regreso a la titularidad será el martes siguiente contra Always Ready de Bolivia, por la segunda fecha del Grupo E de la Libertadores.



El "Pulpo" González ya está a disposición luego de sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho en la previa del compromiso de Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario, el pasado 28 de febrero.



Su último partido fue contra Independiente en la cuarta fecha (26 de febrero) cuando ingresó unos minutos en reemplazo de Juan Ramírez.



El experimentado volante, de 34 años, más allá que hace mucho que no juega, hoy hizo fútbol por primera vez después de 38 días y tiene muchas chances de estar desde el inicio ante "El Fortín".



Para la Copa no está disponible porque aún debe cumplir dos de las tres fechas de suspensión que recibió de la Conmebol debido a los incidente tras la eliminación del año pasado ante Atlético Mineiro de Brasil.



Vélez también actuará con un equipo de suplentes ya que esta noche jugará con Estudiantes en La Plata por la Libertadores y el martes lo hará de local ante Nacional de Montevideo.



Otra de las noticias de hoy en Boca estuvo referida a la situación de Agustín Almendra, marginado a la Reserva por un acto de indisciplina y cuyo caso fue considerado "un tema cerrado" por Battaglia durante una reciente conferencia de prensa.



El mediocampista, de 22 años, estará mañana por primera vez convocado para jugar desde las 9.00 ante Vélez en la Villa Olímpica y ocupará el banco de suplentes con la posibilidad de sumar minutos.



La versión, no desmentida por allegados a la dirigencia, indica un dialogo informal entre Almendra y Juan Román Riquelme en el que el futbolista le habría comentado que quiere jugar y pedirle disculpas al cuerpo técnico y a sus compañeros por lo sucedido.



Battaglia lo separó del plantel profesional el pasado 28 de febrero después de mantener una discusión durante un entrenamiento.



Esta nueva situación con el mediocampista genera incomodidad en el DT de Boca, que no quiere saber nada con su eventual reincorporación al plantel y también en algunos referentes que apoyan la decisión de sancionar al jugador.



La posible vuelta de Almendra podría ser un elemento de presión por parte del Consejo de Fútbol hacia un entrenador que luego de los malos partidos ante Arsenal y Deportivo Cali vuelve estar en la "mira" de los hinchas.



En otro orden, a partir de esta tarde los socios activos y los adherentes podrán registrarse en el sitio SoySocio para poder entrar en forma gratuita a ver el partido ante Always Ready a disputarse el próximo martes desde las 19.30.



Sera la primera vez desde que comenzó la pandemia de coronavirus que Boca será local con público por la Copa Libertadores.



El último encuentro fue el 10 de marzo del 2020 en la victoria por 3 a 0 ante Independiente Medellín de Colombia.