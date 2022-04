El mensaje de amor de la esposa de Leandro Paredes tras la operación y foto juntos en la clínica

El último fin de semana, se encendieron las alarmas y la preocupación se hizo presente en la Selección argentina. El Paris Saint-Germain recibió al Lorient y la noticia pasaba por saber quién era silbado por la hinchada y cuántos goles le harían al los silbidos de la hinchada. Esa tranquilidad se vio interrumpida cuando Leandro Paredes cayó al piso, pidió el cambio y salió de la cancha con el conocimiento de que algo andaba mal: “El aductor, el aductor…”, le dijo a Mauricio Pochettino mientras se hacía el cambio.

Un par de días después, se confirmó la peor noticia para Lionel Scaloni: su número 5 indiscutido tenía que someterse a una operación en su inserción abdominal. Sin embargo, todo salió bien y llevó tranquilidad a Ezeiza… y a su mujer, Camila Galante.

La relación entre Paredes y Galante nació hace muchos años, más precisamente cuando el jugador de 27 años estaba en las inferiores de Boca. Desde entonces, Camila, que tiene una empresa de cosméticos, es un gran sostén para la estrella de la Selección argentina y así lo demostró con un tierno posteo en Instagram: “Sos tan fuerte mi amor. Te amo!!! Todo salió bien, gracias Dios” fue la frase con la que acompañó una foto desde la clínica.

La insólita revelación de Paredes sobre la relación con su esposa Camila Galante

Hace algunos meses atrás, Paredes fue noticia por una insólita revelación acerca de su relación con su esposa Camila, madre de sus hijos Giovanni y Victoria: “Me enamoré desde el momento en que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella. Me hice un tatuaje de mi esposa antes de ponerme de novio. Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé”, reconoció el 5 de la Selección argentina.

¿Cuánto tiempo estará Paredes fuera de las canchas?

Dentro de la mala noticia que siempre significa una lesión de gravedad, la parte buena y que llevó alivio a la Selección argentina es que la participación de Paredes en el Mundial de Qatar 2022 no corre peligro, ya que el mediocampista del Paris Saint-Germain estará fuera de los campos de juego hasta julio y podrá hacer la pretemporada con su equipo con normalidad.