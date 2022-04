Ruggeri criticó a Dibu Martínez por la frase de la polémica: “Yo no diría eso”

Oscar Ruggeri liquidó a Emiliano Martínez en el aire de Equipo F por sus dichos de la Selección Argentina sobre México como rival en el Mundial de Qatar 2022. Luego de conocer a las selecciones que enfrentará en la fase de grupos del certamen internacional, "Dibu" tuvo una reacción que molestó al campeón del mundo en 1986. En medio del debate del ciclo de ESPN, el resto de los periodistas también dejaron su punto de vista.

En un video filtrado, el arquero argentino celebró que el elenco "Azteca" integre el Grupo C junto a la "Albiceleste" en la Copa del Mundo. "¡México, easy, easy!", festejó exaltado haciendo referencia a que será un contrincante fácil. Posteriormente, aseguró en una entrevista que vivió el sorteo con ansiedad y que se puso más nervioso que en un partido. Sin embargo, el Cabezón vio el "lado malo" de la filmación y fue crítico con el campeón de la Copa América 2021.

"Es particular 'Dibu'. Lo que tiene de bueno es que se hace cargo. Es un monstruo" lanzó Sebastián Vignolo. Sobre esto, Ruggeri agregó de manera contundente: "Yo no diría una cosa así. Si lo hace interno está bárbaro. Messi no te diría nunca algo así". Luciana Rubinska no se perdió la oportunidad de opinar y sostuvo: "Creo que 'Dibu' Martínez lo piensa. A mi no me gustan esos mensajes de un profesional, pero estoy convencida que es lo que piensa".

Por su parte, Néstor "Pipo" Gorosito también habló al respecto: "Respeto todo pero no me gusta hacer alarde. Tiene que pensar que pertenece a un equipo, a un grupo. Y uno tiene que pensar cuando toma medidas como jugador en qué beneficias y en qué perjudicas al grupo". Además, Diego Latorre también dio su parecer: "Este tipo de mensajes son un combustible para los rivales". Sobre esto Vignolo contestó: "Es un combustible para él, 'Dibu' Martínez es así".