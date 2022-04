La lapidaria frase de Ruggeri sobre Battaglia en Boca y un increíble consejo: "Tiene que..."

El debut de Boca en la Copa Libertadores fue muy opaco: derrota por 2 a 0 ante un rival a priori menor como el Deportivo Cali y un mal rendimiento general por parte del equipo de Sebastián Battaglia, que sufrió con las bajas por suspensión y lesión de jugadores clave pero tampoco acertó con los cambios durante el partido. Al ser el estreno copero y luego de un mal partido como el del último sábado contra Arsenal, las críticas hacia el entrenador se hicieron presentes, pero el que salió a bancarlo de manera sorpresiva fue Oscar Ruggeri: “Voy a seguir con la línea que planteé cuando comencé: desde enero Battaglia es el entrenador. Déjenlo trabajar, corresponde que lo respalden porque para el Consejo, Battaglia hizo méritos para renovar”.

Ante las críticas que ejercían sus compañeros de programa en ESPN, Ruggeri salió al cruce y pidió que se respete el trabajo de Battaglia y que las ausencias que tuvo para formar el once frente a Deportivo Cali fueron muy importantes, aunque después se subió al tren y dudó de sus capacidades para ocupar una silla caliente como la del entrenador de Boca: “Me parece que todavía no está preparado para dirigir a Boca. Le llegó todo muy rápido y está viendo cómo se puede ubicar. Por las respuestas, no parece preparado. Tiene que tener alguien que le enseñe a declarar, porque todo lo que dice es un título”, dijo el Cabezón en referencia a las declaraciones post partido del DT del Xeneize. Luego de este planteo, el panelista de ESPN F90 sorprendió a todos con una recomendación para Battaglia.

“Hay que estar todo el día, eso es prepararse. Battaglia tiene que estar golpeando puertas y aprendiendo desde las 7 de la mañana, que hable con Bianchi. ¿Y te digo más? Tiene que llamar a Gallardo para pedirle una reunión. Nada de consejos, pero sí una charla”, afirmó Ruggeri. Sin dudas, el exdefensor de la Selección argentina llamó la atención de todos sus compañeros con esta sugerencia para el técnico de Boca.

Ruggeri agregó que le sorprende que los otros miembros del cuerpo técnico no sean más determinantes en las decisiones del equipo y recordó que él había avisado que Battaglia no estaba del todo listo para dirigir a Boca: “Cuando sos entrenador de estos lugares, cuando elegís esto, la familia no existe. Nace tu hijo y no estás. Ahora, si lo dirigís medio light, no te va a ir bien… Por eso cuando asumió Battaglia le dije que ojalá se prepare”. Luego del mal arranque en la Copa, ¿lo llamará Battaglia a Gallardo?