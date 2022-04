Un ídolo de River es el apuntado para dirigir a la Selección de Chile

La no participación de la Selección chilena en el próximo mundial sigue retumbando. La primera determinación importante que tomó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) fue no renovarle el contrato a Martín Lasarte, el entrenador, e inmediatamente se pusieron a trabajar para buscar a su reemplazante y uno de los apuntados es un argentino.

Según afirma el reconocido sitio Redgol, la ANFP se habría contactado con Matías Almeyda, que ya había estado en carpeta antes de contratar al uruguayo. El dato a tener en cuenta por Chile es que el ídolo de River cuenta con una cláusula de salida San José Earthquakes, lo que facilitaría la operación y evitaría tener un DT interino durante todo el 2022.

Pablo Milad, presidente del ente rector del fútbol trasandin, reveló que cuentan con varias opciones para tomar. "Primero hay que ver si quieren. Segundo mostrar dos o tres alternativas. Yo he hablado con dos técnicos, Cagigao con uno. Vamos a ir presentando al directorio la propuesta económica, plan de trabajo porque tenemos que desarrollar a cuatro años”, explicó.

"Mi contrato podría terminar mañana porque, después que le dije que no a Chile, tuve posibilidad de hablar con el dueño y él, en sus palabras, me dijo que cuando yo considere que haya un momento para irme, él no tendría problema", dijo el Pelado meses atrás. El próximo compromiso de La Roja a nivel internacional es en junio, por la primera fecha FIFA tras el final de las Eliminatorias.