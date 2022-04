La picante frase de Simeone sobre cómo le jugó el City de Guardiola: "Un planteo muy..."

Luego de la derrota de Atlético Madrid en Inglaterra, Diego Simeone analizó lo sucedido, destacó el juego de su rival y expresó que, si la gente valora un sistema ofensivo coral, también hay que darle valor al sistema "defensivo y sin vergüenza" como el que propusieron en la primera mitad contra el Manchester City.

"Si se valora un sistema ofensivo coral, también hay que valorar un sistema defensivo fuerte y sin vergüenza, si se valora un sistema defensivo coral", dijo el Cholo en rueda de prensa y catalogó el sistema de Pep Guardiola con una particular frase: "Es posiblemente el mejor de Europa, con un planteo muy bonito de ver. Juegan de una manera extraordinaria".

"Ellos atacan posicionalmente muy bien porque cuando cambian salen tres jugadores extraordinarios y entran tres mejores. Es muy difícil tener un equipo como el que él tiene. Al final cada uno busca las herramientas que cree que son mejores para lograr el objetivo final", continuó.

Sobre la vuelta, Simeone aseguró que saldrán a competir y que le da igual jugar en casa o fuera. "A mí me enseñaron a competir y nosotros lo vamos a intentar hasta el final. Pero las palabras no sirven, sirven los hechos y lo marcará el campo la semana que viene. Espero humildad, energía, trabajo y entender cuál es el camino por el que podemos hacerle daño. Los jugadores no estaban contentos, porque se ha perdido, pero saben que compitieron muy bien".

"Siempre hay que plantear algo mejor para la vuelta, algo que te pueda dejar dar un paso más importante. Es un partido largo, dividido en dos tiempos, y a ellos les dará igual jugar aquí o en Madrid. Juegan de la misma manera y su fútbol es ese. Nosotros competiremos con humildad y competitividad ¿hasta dónde? Hasta donde nos dé", cerró.