El gigante europeo que planea cambiar a una figura de la Selección argentina por Di María

Aunque Lionel Messi suele llevarse toda la atención a la hora de hablar del Paris Saint Germain, Ángel Di María es otra estrella de la Selección argentina que no goza de su mejor momento en el club parisino. Todo indica que el Fideo no renovará su vínculo con el equipo que es su casa desde 2016 y esto derivó en que varios grandes de Europa se ilusionen con tenerlo entre sus filas.

A pesar de que no hay una confirmación sobre su salida del PSG, las negociaciones estarían estancadas por lo que el fin del paso de Di María por el fútbol francés es casi un hecho. Por esto, distintos rumores vincularon al ex Rosario Central con el Barcelona y el Atlético de Madrid pero, según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el futuro de una de las principales figuras de la Selección argentina podría estar en la Serie A y llegaría para reemplazar a un compañero suyo en la Scaloneta.

Al igual que Di María en el PSG, Paulo Dybala no pudo acordar un nuevo contrato con la Juventus, por ende, el actual número 10 y capitán de la Vecchia Signora saldrá libre en el mercado de pases de verano. Para reemplazar a La Joya, la dirigencia bianconeri habría apuntado al ex Real Madrid y Manchester United como primera opción, ya que llegaría con el pase en su poder y esto evitaría el desembolso de una importante suma de millones que conlleva una transferencia.

Di María festeja su gol a Uruguay junto a Dybala.

A pesar de que se trata de un grande europeo, la Juventus no está en su mejor momento: no superó los octavos de final en las dos últimas Champions League, perdió a Cristiano Ronaldo y cedió su dominio en el fútbol italiano a manos del Inter de Milán. Ante estos resultados no tan ilusionantes, el factor que utilizarían para seducir a Di María sería la titularidad fija a pocos meses del Mundial de Qatar 2022, algo que el rosarino no tiene en el PSG.

Por su parte, Dybala sonó como un posible refuerzo del Barcelona y se rumorea sobre el interés que tiene el Cholo Simeone para sumarlo a las filas del Atlético de Madrid. A la salida del cordobés del equipo de Turín sólo le falta la confirmación oficial, pero la llegada de Di María no es segura, por lo que la Juventus tiene otros dos nombres en mente: Nicolo Zaniolo, uno de los mejores proyectos italianos que actualmente juega en la Roma, y Ousmane Dembelé, del Barcelona.