La potente frase de De Paul sobre Messi en el Mundial que se viene: "Ojalá no lo..."

Rodrigo De Paul se ha transformado en uno de los símbolos de la Selección argentina. El actual volante del Atlético Madrid se ganó el cariño de la gente por el gran nivel que mostró en la Copa América de Brasil y es una fija para el Mundial de Qatar. En la previa de lo que será el duelo por los cuartos de final de la Champions, ante Manchester City, el ex Racing habló de todo pero en especial de su gran amigo, Lionel Messi: "Es feliz con Argentina. Es nuestro líder, lo seguimos".

"Ahora seguramente hablará con nosotros, él lleva cinco Mundiales y nos dará consejos, una palabra de aliento, porque como vos dijiste ya son cinco Mundiales y la experiencia en estos momentos pesa. Ojalá Messi lo disfrute y no lo padezca. Ojalá salga bien, veremos si es su último Mundial o no, eso ya lo decidirá él", agregó.

En la charla con Goal, además, expresó: "Realmente él puede seguir jugando hasta que él quiera, porque está a otro nivel, la cabeza le va más rápido que a cualquier ser humano, así que intentaremos todos hacerle disfrutar de esta Copa del Mundo y si llegamos al último día, todavía mejor".

"De igual manera a Messi no le hace falta nada más por todo lo que le ha dado al fútbol para ponerlo ahí, arriba del todo", continuó y también se refirió al presente del astro en el PSG: "No tengo mucha opinión de lo que le está pasando en París, porque no vivo el día a día, pero si te puedo hablar de lo que él hace en la selección".