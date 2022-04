La impactante declaración de Mbappé sobre Messi: “Es un…”

Desde que comenzó el año, momento exacto en el que pudo comenzar a negociar como agente libre ya que su contrato con el París Saint Germain vence el próximo 30 de junio, Kylian Mbappé está en boca del mundo. A la espera de una decisión sobre su futuro y solamente con el torneo de la Ligue 1 por delante, el delantero francés se refirió a lo que significa jugar con Lionel Messi en su equipo, algo que muchas veces pensó que no podría hacerse realidad.

"MESSI ES UN JUGADOR ÚNICO, ES UN HONOR JUGAR CON ÉL. SOY MUY FELIZ, APRENDO MUCHO DE ÉL. UNA LEYENDA" espectaculares palabras de Mbappé para bancar al 30 del PSG. pic.twitter.com/1SKq6MwtY7 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2022

Sobre el ganador de siete Balones de Oro, manifestó: "Jugar con él, verlo todo los días para ver qué puedo hacer mejor en mi juego, porque es un jugador único... Tengo la suerte de jugar con él, es un honor. He dicho siempre que no pensaba que iba a jugar con Messi pero ahora es eso, juego con él y estoy muy feliz". Y añadió: "Aprendo mucho con él, un jugador único, de calidad, una leyenda que va a quedar en la historia del fútbol, es un placer para mí".

También, se refirió a Neymar Jr, crack brasileño con el que comparte equipo hace tres años: "Es fácil, he dicho siempre que mi objetivo, mi sueño, es jugar con grandes jugadores y ellos son dos de los mejores del mundo, es muy fácil jugar con ellos".

Sobre la gran actuación de la MMN, quienes se repartieron los cinco goles en el triunfo ante el Lorient, expresó: "Estamos bien, Leo marca, Ney un doblete, yo también, hacemos situaciones de calidad, de clase mundial, y vamos a continuar de esta forma. Queremos jugar, tenemos mucho placer por jugar juntos y es un honor para mí jugar con los dos".

Para finalizar, se refirió al tema del año: su futuro: "No, he dicho que no tomé mi decisión, estoy tranquilo, terminar bien la temporada, y vamos a ver lo que va a pasar... Juego con Messi , mucho placer y después vamos a ver". Y sentenció: "Hay elementos nuevos, no quiero equivocarme... Lo sé para la gente, es un poco tarde. Si hubiera tomado mi decisión, lo habría dicho, lo habría asumido. Siempre lo asumo. No tengo que esconderme, quiero tomar la mejor decisión posible".