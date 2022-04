La frase íntima de Messi que ilusiona a los hinchas de cara al Mundial: “Estamos como…”

Claudio Gugnali, ex ayudante de Alejandro Sabella en la Selección Argentina, sorprendió a todos y reveló una charla que tuvo con Lionel Messi sobre el actual momento del equipo de Lionel Scaloni.

"Visité a Messi y me decía que están de ánimo como con el grupo de 2014. Yo me animé a decirle que el clima es hasta mejor que con nosotros", sostuvo el ex futbolista de Estudiantes, en diálogo con Radio Colonia.

Y en la misma línea, agregó: "Veo a la Selección en un clima tranquilo. El entrenador ha superado holgadamente las expectativas. La mano del entrenador se ve cuando va conociendo a su equipo y va transmitiendo su idea al grupo. El camino va a fortalecer el vínculo".

Con respecto al sorteo del Mundial de Qatar 2022, Gugnali opinó: "Creo que es una zona, que bien con los pies sobre la tierra y sin subestimar a nadie, podemos hacer 7 o 9 puntos. Eso nos daría la posibilidad de llegar a octavos. Como decía Mostaza (Merlo), paso a paso...".

"En el sorteo de Brasil 2014 cuando salió Bosnia dije 'qué suerte'. Porque habíamos jugado y nos había ido bien. En el partido del Mundial, era otra Bosnia y otro planteo de nosotros. Hasta hicimos dos cambios en el entretiempo que era algo raro para nosotros", cerró.