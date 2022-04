La contundente reflexión de Diego Flores sobre los rumores de su salida de Godoy Cruz

El empate de Godoy Cruz ante Estudiantes volvió a poner en duda a Diego Flores. El equipo no consigue regularidad en la Copa de la Liga Profesional y está muy complicado con el promedio del descenso. Si bien en los últimos cinco partidos, en cuatro sumó, en dos de ellos estuvo por delante en el marcador y dejó escapar la victoria por errores insólitos.

Tiene nueve puntos en el torneo, está al borde de ingresar en la zona roja y las respuestas no llegan. Sin embargo, en medio de los rumores, el Traductor salió a bancar su proyecto con una contundente reflexión: "Cuando estamos en una racha negativa no leo, me trató de proteger de eso porque no me suma personalmente y entonces eso lo sacó afuera".

"Creo mucho en el proyecto, creo mucho en lo que estamos construyendo, los jugadores en términos futbolísticos pusieron muchos huevos, hicieron todo lo que teníamos que hacer, partidos así (por el de Estudiantes) no me suelen dar bronca, lo que da bronca es la seguidilla de resultados donde creo que merecemos y no lo podemos cerrar. Pero bueno más bronca me da los partidos que decae el rendimiento, porque cuando uno acumula resultados que podrían caer para lo nuestro y no caen, fastidia, amarga y entristece", dijo el DT de Godoy Cruz.

En la misma línea, Flores expresó tener el apoyo del club para seguir adelante: "El club me deja trabajar muy tranquilo, los dirigentes están siempre al lado mío, siempre están al lado del plantel, hay buena convivencia interna, hay un buen grupo humano en general en todo el club, especialmente jugador eso colabora lo que estamos construyendo, obviamente que tenemos que responder con resultados para generar confianza y ahora tenemos que ir a Arsenal para ganar y que este punto sea bueno".

"Dentro de esta profesión mía y de ellos como jugadores la automotivación es clave, creérsela es clave. Veo progreso, todo este desarrollo espero que venga con victorias para poder sostenerlo y no tengo duda que si sostenemos no sólo nos vamos a salvar del descenso sino que tenemos que generar algo lindo con esta camada que para mi tiene mucho valor futbolístico", agregó el entrenador del Tomba.

Para cerrar, Diego Flores se refirió a la llegada del VAR al fútbol argentino: "El VAR es un aprendizaje de todo el medio en general, no solo de los árbitros, y si logramos pulir entre todos, ser paciente y colaborar con los árbitros a lo mejor es una herramienta que ayuda a disminuir el error, hay que tratar de proteger al deporte lo máximo que no pierda la esencia".