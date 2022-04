La confesión de Lewis Hamilton a Valentino Rossi que sacude la Fórmula 1

Lewis Hamilton tuvo un inicio de temporada inesperado en la Fórmula 1. El Mercedes no se ha mostrado competitivo con relación a Ferrari y Red Bull, y el futuro a corto plazo parece que no será mucho mejor. En la semana previa a lo que será el Gran Premio de Australia, Valentino Rossi apareció en escena para revelar una charla que tuvieron ambos y en la que el siete veces campeón le expresó su frustración con una cruda confesión.

"He hablado con Hamilton. No está preocupado pero sabe que hay que sufrir y hay mucho trabajo por hacer. Mientras tanto, disfrutemos de la batalla entre Verstappen y Leclerc, que fue una locura en las dos primeras carreras", comentó el múltiple campeón de Moto Gp que el pasado fin de semana debutó en el campeonato Fanatec World Challenge Europe GT.

Días atrás, ambos habían protagonizado un divertido cruce en el canal de YouTube de la marca de relojes IWC donde recordaron cómo se conocieron y hasta Lewis lo incentivó para sumarse a la Fórmula 1. "Por desgracia, soy demasiado viejo, Lewis", le respondió entre risas.

"Es muy extraño porque todos los pilotos de MotoGP aman la Fórmula 1 y todos los pilotos de F1 aman MotoGP. Son el 'top' en los deportes de motor y están muy conectados. Fue muy emocionante manejar junto a Lewis porque teníamos dos M1, con lo que podíamos estar en pista a la vez. Tiene unas grandes habilidades y es muy fuerte, lo pasamos muy bien", recordó.

Hamilton, en tanto, contó: "Siempre me gustaron las motos. Cuando era más joven quería pilotar motos más que coches. Mi padre me dijo que era demasiado peligroso y me llevó a las cuatro ruedas mejor que a las dos. Creo que fue la mejor elección porque Vale estaba corriendo en ese momento y probablemente no habría tenido mucho éxito".