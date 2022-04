Giovanni Simeone sigue encendido y pide pista en la Selección argentina

El delantero argentino Giovanni Simeone marcó hoy el gol de la victoria de Hellas Verona ante Genoa por 1 a 0, en uno de los dos partidos que marcaron el cierre de la fecha 31ra. de la liga italiana de fútbol.

Simeone cumplió con la "ley del ex" a los 5 minutos de juego para su 16to. tanto en el campeonato (sobre 29 partidos disputados) y el número 29 en lo que va de la temporada.



El ex Genoa, River Plate y Banfield está tercero en la tabla de goleadores de la Serie A a cinco del italiano Ciro Immobile y del serbio Dusan Vlahovic (21). Con estos números, el hijo del "Cholo" es el argentino con más goles en las cinco grandes ligas europeas durante 2021/2022.



Hellas Verona cortó una racha de tres partidos sin triunfos y alcanzó los 45 puntos. Genoa permanece en zona de descenso con 22.



Por su parte, el Milan empató sin goles con Bologna y no pudo mantener la diferencia con sus inmediatos perseguidores como Napoli e Inter que ganaron sus respectivos partidos por la fecha 31.



Milan, que hoy estrenó una llamativa camiseta, contabiliza 67 puntos y aventaja tan sólo por uno a Napoli (66) y por cuatro a Inter (63), que aún debe un partido.



El entrenador italiano Stefano Pioli cumplió su centenar de partidos en Milan: 60 victorias, 23 empates y 17 derrotas.



En los últimos minutos se produjo un fuerte choque de cabezas entre el sueco Zlatan Ibrahimovic y el chileno Gary Medel que demoró el juego.



Resumen de la fecha 31:



Spezia 1-Venezia 0; Lazio 2-Sassuolo 1; Salernitana 0-Torino 1; Fiorentina 1-Empoli 0; Atalanta 1-Napoli 3; Udinese 5-Cagliari 1; Sampdoria 0-Roma 1; Juventus 0-Inter 1.