Fuertes tuits de Jorge Brito contra los barrabravas de River: "Estas personas..."

Luego de que se conociera el derecho de admisión que se les aplicará a 319 hinchas de River Plate que ocasionaron incidentes en diferentes partidos, el presidente del club de Núñez, Jorge Brito, publicó una serie de tuits con un claro mensaje contra los barrabravas millonarios: "Estas personas no le suman a River y junto a toda mi comisión directiva trabajaremos para que no tengan ningún lugar, los queremos lejos, muy lejos del club. Y si aparecen otros, también serán expulsados del Monumental y del club, queremos que las familias puedan disfrutar tranquilas alentando a su equipo en la cancha, ese es nuestro objetivo”.



River había comunicado en la noche del domingo la ampliación de la lista de barras que no pueden ingresar al club ni a los partidos, tras una investigación con autoridades de organismos de la seguridad en los últimos dos partidos de local, y en el viaje a Salta por la Copa Argentina, en el debut del Millonario en la edición 2022 de la competición, ante Laferrere.

"Muchas veces nos preguntan por qué somos el único club sin bombos y sin banderas, y la respuesta es fácil: si el bombo lo toca un violento, seguiremos sin bombos, si la bandera la lleva un violento, seguiremos sin banderas”, remarcó Brito.

“Dirigentes, organismos de seguridad, otros actores e hinchas, les pedimos el apoyo a todos, es muy importante que hagamos juntos el trabajo de erradicarlos. No es sencillo pero no vamos a abandonar esta tarea”, agregó el presidente de River.



Brito explicó que estas nuevas 319 personas que fueron agregadas al derecho de admisión serán suspendidas por el club por tiempo indeterminado si fueron o son socios o miembros de Somos River, con prohibición absoluta de acceso a todas sus instalaciones. “Estos 319 son adicionales a los 284 que ya colocamos en el Derecho de Admisión durante 2018 y no los queremos en nuestro club, nunca los quisimos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no pisen más el Monumental”, puntualizó en su posteo.

“Vamos a trabajar incansablemente con nuestra Comisión Directiva para que los violentos dejen de existir en River y que la familia siga viniendo al club, la gente optó por lo sano, por dejar a la violencia fuera de la cancha. Nosotros estamos dispuestos a dejarlos afuera”, concluyó Brito.

