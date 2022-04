El divertido "enojó" de Antonela Roccuzzo con Leo Messi: "Dejá ganar a..."

Los que conocen a Lionel Messi dicen que es un "animal competitivo", un ganador nato y que no le gusta perder a nada. Y, al parecer, no es solo adentro de la cancha que tiene esa personalidad. Este lunes su mujer, Antonela Roccuzzo, compartió un par de videos que se viralizaron en segundos por la particular del contenido.

En las historias que subió a su cuenta de Instagram, se ve a Leo jugar un picado con Thiago, Mateo y Ciro. El capitán de la Selección argentina hace dupla con el más chiquito de la familia y en reiteradas ocasiones gambetea al del medio mientras el mayor está en el arco. Luego de unos toques, Leo hace un gol e inmediatamente aparece un simpático reclamo de Antonela: "@leomessi, dejá ganar a los nenes", escribió Roccuzzo junto a un emoji de bronca.

No es la primera vez que su mujer lo "reta". Tiempo atrás, mientras jugaban a las cartas, Mateo estaba a punto de ganar el juego pero Leo le hizo una jugada que no se lo permitió. En esa oportunidad no hubo frase pero sí una carita de "no poder así". Lo cierto, es que a Leo no le gusta perder ni con sus propios hijos.