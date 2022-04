La llamativa reacción de Battaglia tras el segundo gol de Corinthians que no cayó bien en Boca

Habían pasado 33 minutos de un segundo tiempo en el que Boca tuvo la posesión pero no las llegadas, cuando un mal pase de Óscar Romero seguido de una presión ante la pérdida a destiempo generó el hueco para la contra del Corinthians, que terminó con el segundo gol de Maycon, el cinco del equipo brasileño, un mediocampista central que llegó más al área que cualquiera de los volantes xeneizes.

Ese mazazo del 0-2 fue demasiado para Sebastián Battaglia pese a que faltaban todavía 16 minutos para el final del partido. Fue demasiado literalmente. Su cuerpo habló. La reacción del técnico que debía buscar una reacción en sus jugadores fue la opuesta: se zambulló en el asiento del banco de suplentes visitante del Arena Corinthians y no volvió a salir.

Lo más llamativo fue que, pese a que a Boca le quedaba una ventana más para hacer hasta dos cambios, los suplentes que estaban haciendo el calentamiento previo fueron llamados por el cuerpo técnico para sentarse también en el banco. En criollo, el técnico tiró la toalla con el 0-2, pese a que quedaba un cuarto de hora por jugar e incluso la diferencia de gol puede jugar un papel determinante en la definición de una zona que pinta muy pareja. Toda una reacción que no cayó bien puertas adentro del Consejo de Fútbol.

Tras el partido, Battaglia habló en conferencia de prensa. "Rápidamente quedamos en desventaja, eso nos llevó a buscar un empate que en el primer tiempo, que lo hicimos en el final con la pelota. En el segundo tiempo nos cedieron la pelota, hubo más protagonismo, y tuvimos pocas situaciones claras. Hay un rival que juega, con muy buenos jugadores. Manejamos el segundo tiempo sin tener mucha la pelota", destacó el técnico de un Boca que en el segundo tiempo tuvo un 66% de posesión y cero chances de gol.

"Se cayó rápido lo que teníamos pensado, al tener un gol en contra de arranque no es lo que uno pensó. Tratamos de hacer lo mejor en el primer tiempo", agregó Sebastián Battaglia, en lo que pareció todo un sincericidio: no esperaba un partido en el que Boca quedara en desventaja en el primer tiempo, algo que no se puede dejar al margen de la planificación en el fútbol de hoy.