La llamativa justificación de Battaglia tras la derrota de Boca ante Corinthians: "Lo que teníamos pensado..."

Minutos después de otra decepcionante actuación de Boca Juniors, que comprometió su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y casi que lo obliga a no perder el próximo miércoles en los 3.600 metros de altura de La Paz ante Always Ready, Sebastián Battaglia se sentó en la sala de conferencias del Arena de San Pablo y sorprendió con varias de sus declaraciones. "Si bien no nos gusta perder, perdimos los dos partidos de visitante y ganamos el de local. Sabíamos que es un grupo parejo, ahora nos toca ir a La Paz a un partido importante", dijo de entrada. Y agregó: "Hay que seguir manteniendo una idea y ganarle al rival que te toque", dando a entender que en el 0-2 ante Corinthians se vio un patrón de juego que en los hechos brilló por su ausencia.

"Rápidamente quedamos en desventaja, eso nos llevó a buscar un empate que en el primer tiempo, que lo hicimos en el final con la pelota. En el segundo tiempo nos cedieron la pelota, hubo más protagonismo, y tuvimos pocas situaciones claras. Hay un rival que juega, con muy buenos jugadores. Manejamos el segundo tiempo sin tener mucha la pelota", destacó Battaglia. Los números indican que Boca tuvo un 66% de posesión en el segundo tiempo y cero chances de gol.

Pero más llamativo fue cuando el técnico xeneize esbozó una justificación al juego del equipo: "Se cayó rápido lo que teníamos pensado, al tener un gol en contra de arranque no es lo que uno pensó. Tratamos de hacer lo mejor en el primer tiempo", afirmó, desnudando tal vez que no había un plan B para ir a Brasil a remontar una rápida desventaja ante Corinthians.

Sobre el final, Sebastián Battaglia explicó cuál era la idea del 4-5-1 con el que salió a jugar Boca: "Toto (Salvio) se siente cómodo en dos lugares, con Cristian (Medina) tratamos de tener más contención pensando en la subida del lateral izquierdo, nos encontramos con un gol en contra rápidamente y eso nos hizo cambiar".

El sábado Battaglia se volverá a reencontrar con la Bombonera, cuando el Xeneize reciba a Barracas Central por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Una victoria lo clasificará a los cuartos de final sin esperar ningún otro resultado. Pero la verdadera primera final será el miércoles, en la altura de La Paz. ¿Estará a la altura Boca?