La bomba de Horacio Pagani sobre el plan de Boca en caso de que no siga Battaglia: "Le dijeron a..."

Boca perdió anoche en Brasil y Sebastián Battaglia nuevamente fue blanco de críticas. El entrenador no encuentra regularidad y el equipo sigue mostrando niveles muy por debajo del que podría dar. Luego del partido ante Godoy Cruz mucho se habló sobre su continuidad y Horacio Pagani reveló una situación que se habría dado en la previa del duelo con Central Córdoba.

El día anterior a viajar a Santiago del Estero, Battaglia había sido ratificado en el cargo y es por eso que la información que brindó el experimentado periodista en TyC Sports es una verdadera bomba: "En Santiago del Estero, Cascini le dijo a los dos técnicos de la Reserva, Ibarra y Serna, 'prepárense que si va mal la cosa ustedes tienen que asumir'. A lo que Serna respondió 'vos estás en pedo, nosotros de ninguna manera vamos a asumir en este momento'".

"Esto es la muestra de un desmanejo absoluto que hay. Como la última palabra siempre la tiene Riquelme, es evidente y no hay dudas de esto, no tienen salida, va tener que seguir así, no tiene otra alternativa", agregó ante la atenta mirada de Cristian Traverso, ex futbolista xeneize. Sus dichos causaron controversia y se generó un intenso debate.

Este miércoles Boca volvió a entrenarse pero no hubo encuentro entre el Consejo de Fútbol y el entrenador, por lo que seguiría todo igual. El gran objetivo es abrochar el pase a los cuartos de final de la Copa LPF contra Barracas Central y sumar ante Always Ready, el miércoles que viene a las 21 en la altura de La Paz.