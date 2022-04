El inesperado regreso de una figura de Boca que alivia a Battaglia

El primer semestre de 2022 no fue fácil para Boca. El Xeneize no encuentra el juego, los resultados son irregulares, los problemas extradeportivos aparecen con asiduo y las dudas sobre la continuidad de Sebastián Battaglia como director técnico no se disipan ni con victorias como la conseguida ante Central Córdoba. Para colmo de males, el entrenador no pudo repetir equipo debido a, entre otras cosas, las lesiones de jugadores muy importantes.

Benedetto irá al banco de suplentes y Luis Vázquez será el titular ante Corinthians.

De cara al partido ante Corinthians del martes a la noche, Battaglia no podrá contar con Darío Benedetto como titular. Según informó el periodista Chicho Grosman en TyC Sports, el 9 no se recuperó de la molestia que lo obligó a salir del partido en Santiago del Estero. De esta manera, el Pipa se suma a la larga lista de lesionados que tiene Battaglia, quien a su vez recuperó a Carlos Zambrano para enfrentar al Timao y podría tener el regreso de otro jugador importante en su defensa.

En el último tiempo, uno de los males que sufrió Boca fueron las lesiones de sus defensores centrales. Todo comenzó en la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional cuando Carlos Izquierdoz sufrió la fractura de la base del quinto metatarsiano de su pie izquierdo. A partir de ese infortunio, Battaglia vio como sus defensores centrales cayeron por desgarros o esguinces, además de la suspensión de Marcos Rojo por Libertadores. Sin embargo, el DT podrá contar con Zambrano por primera vez desde su desgarro y el Cali podría volver a estar entre los concentrados ante Barracas Central el próximo sábado.

Izquierdoz no juega desde principios de marzo y podría volver de manera sorpresiva.

Aunque pasó poco más de un mes de su lesión, Izquierdoz estaría preparado para volver, al menos desde el banco de los suplentes, según informó Grosman. Este sería un regreso inesperado para Battaglia, ya que se creía que el capitán de Boca no podría jugar por el resto del semestre luego de la fractura sufrida ante Estudiantes.

Boca no sólo recuperaría a su capitán de cara a la parte más importante del semestre sino que podría ponerle punto y aparte a la sangría que sufrió en la zaga central a lo largo de este semestre. Aunque los juveniles Gabriel Aranda y Gastón Ávila cumplieron cuando les tocó jugar, el regreso de Izquierdoz es de las mejores y más inesperadas noticias que Battaglia podría recibir en la recta final de la Copa de la Liga Profesional y la fase de grupos de la Libertadores.