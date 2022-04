La incómoda pregunta sobre Dybala y la Selección que enojó a Camoranesi: “Sin ser maleducado, me parece una…”

Sonaba “Un’estate italiana” de fondo, la popular canción de Italia 90, y sobre ella el conductor Rodolfo Ramón presentaba con bombos y platillos al entrevistado que estaba por salir al aire en Radio La Red: Mauro Camoranesi. Se preveía una nota distendida con la cercanía de Mundial de Qatar 2022 como excusa para charlar con un jugador que supo estar en la elite. Pero todo terminó muy mal.

El ex mediocampista ítalo-argentino, muy identificado con la Juventus por sus ocho temporadas jugando allí, fue campeón del mundo con la selección italiana de Marcello Lippi en Alemania 2006 y siempre deja conceptos interesantes. La conversación arrancó a pura risa y hasta hablaron los “Tres Chiflados” y series de televisión antiguas. Sin embargo, una consulta sobre el presente Paulo Dybala cortó con ese ambiente de cordialidad.

“¿Considerás que esto de lesionarse previamente a una convocatoria habla de un estado mental en relación a la Argentina? Permanentemente cuando está en la búsqueda de recuperar su nivel y de revincularse con la selección aparece una situación física. ¿Puede pasar que lo anímico repercuta en el cuerpo?”, le preguntó el periodista Juan Pablo Marrón al aire en “Un Buen Domingo”, por AM 910.

“Sin ser maleducado, me parece una cosa tirada así en el aire esta reflexión de un jugador que hace más de diez años que está en el fútbol europeo. No he escuchado casos de jugadores que se lesionan por que son convocados”, respondió Camoranesi.

Luego de algunos intercambios, el entrevistado le recriminó al periodista que lo que estaba diciendo “no tiene ningún sentido”, a lo que éste respondió cortando el tema: “Buenísimo, hablemos de otra cosa, que te pregunten mis compañeros”