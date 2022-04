El contundente análisis de la dupla tras un nuevo empate de Godoy Cruz: "No nos patearon..."

Godoy Cruz, pese a merecer mejor suerte, no pasó del empate ante Lanús en el estadio Malvinas Argentinas. El Granate lo empezó ganando inmerecidamente, pero sin perder tiempo Salomón Rodríguez, con un golazo, puso tablas en el marcador. El Tomba tuvo varias situaciones para quedarse con los tres puntos, pero no logró vencer la resistencia del arquero rival. Post partido, la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez habló de lo sucedido en el campo de juego.

"No nos patearon al arco. Da mucha bronca. El camino sigue siendo este, no hay dudas. Hay que seguir insistiendo por este lado. El desarrollo del juego fue todo nuestro. Hubo un solo equipo que buscó los tres puntos, no porque Lanús no lo haya ido a buscar, sino porque Godoy Cruz le imposibilitó que juegue en el campo rival", comenzó Orsi.

A su vez, añadió: "Tuvimos varias opciones de gol, pero el arquero rival otra vez sacó dos pelotas increíbles, la de Martín de afuera y la de Salomón, en el mano a mano. Godoy Cruz sigue siendo superior a los rivales, los arqueros siguen siendo figura y no podemos conseguir los tres puntos".

Por su parte, Gómez expresó: "Tengo mucha bronca porque a veces el fútbol no es merecimiento, sino hacer un gol más que el rival. Entonces, te da mucha bronca porque desde que llegamos nosotros, y en partidos anteriores también, los jugadores no tienen lo que se merecen, pero tienen que entender que el camino es este, independiente de lo que proponga el rival de turno".

Para finalizar, y refiriéndose al hincha, sentenció: "Considero que el hincha se sienta representado cuando el jugador da todo lo que tiene y eso es lo que estamos intentando hacer, que el jugador deje todo adentro de la cancha y no se guarde nada porque es la única forma de salir de esta situación".