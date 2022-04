Argentinos y Sarmiento empataron y siguen prendidos en la Zona A

Sarmiento, de Junín se llevó un buen punto de la cancha de Argentinos Juniors al empatar 0 a 0 en el cierre de la duodécima fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional al impedirle a los de La Paternal sacarle ventaja de puntos en torneo a la clasificación a los cuartos de final del certamen.



Si bien los dirigidos por Gabriel Milito están cuartos en las posiciones y los juninenses quintos por diferencia de gol, a dos fechas de final la definición de este grupo que por ahora tiene como único clasificado a Racing Club, todo lo demás está abierto y con varios aspirantes.



Es que por ejemplo ahora Sarmiento tendrá que recibir a River Plate, al que tiene apenas dos puntos por encima suyo junto a Newell´s Old Boys, mientras que por debajo de "Verdes" y "Bichos Colorados" está Defensa y Justicia también a dos unidades.



En ese contexto pareció que en el estadio Diego Armando Maradona el temor a perder y poder quedar fuera de carrera invadió a ambos y por eso el juego se hizo deslucido, opaco y con casi nulas ocasiones de gol.



Argentinos, con la impronta de su entrenador, trató de adueñarse del balón y lo logró por algunos pasajes, pero siempre lejos del arco defendido por Josué Ayala, que no pasó grandes riesgos.



Y a este "fulbito" el conjunto de Israel Damonte respondió con actitud para cerrarle todos los circuitos ofensivos a su rival y tratar de pararse en el oportunismo para completar la tarea con algún contraataque efectivo, algo en lo que se destacó la figura de la cancha, Yair Arismendi.



Y si bien el primer tiempo pasó sin pena ni gloria en ambos sentidos, en la finalización de la segunda mitad fueron los visitantes aquellos que estuvieron más cerca de quedarse con todo a través del ingresado Luciano Gondou, que desperdició dos buenas oportunidades al rematar forzado con su pierna más hábil, la zurda.



Pero si Sarmiento no la tendrá fácil en la próxima fecha, la decimotercera, tampoco resultará lo mismo para Argentinos Juniors, que tendrá a un adversario de los "clásicos" en el historial como Platense,. al que visitará en Vicente López.