Battaglia y un tiro por elevación al Consejo de Boca tras la victoria: “Es difícil cuando…”

La victoria ante Central Córdoba fue una bocanada de aire fresco para Sebastián Battaglia luego de una semana con demasiadas turbulencias. Los dos empates consecutivos en la Bombonera, con un muy mal partido ante Godoy Cruz incluido, fueron razón suficiente para que se dudara de su continuidad al frente del vestuario de Boca. En la conferencia de prensa posterior al triunfo en Santiago del Estero, el DT habló sobre su continuidad y tuvo una respuesta que podría haber sido dirigida al Consejo de Fútbol.

Así como la visita a Central Córdoba era importante para la continuidad de su ciclo, la conferencia de prensa no fue una común y corriente para Battaglia. Luego de una pregunta sobre la relevancia que tendrá el partido del próximo martes ante Corinthians que lo incomodó, el director técnico xeneize respondió una pregunta sobre por qué había decidido no hablar luego del empate con Godoy Cruz en la Bombonera y dijo que él tiene fuerzas para seguir y, justo antes de analizar lo que se viene para Boca, tomó una pausa e hizo un análisis más profundo.

Battaglia decidió tener mesura a la hora de hablar del futuro próximo de Boca y respondió: “Los muchachos estaban golpeados, no fue por nada en especial. Las ganas mías están firmes, están fuertes, como le dije a los jugadores. El triunfo de hoy es un premio para ellos, por el esfuerzo que hacen y bueno, a partir de ahora… Bueno, pareciera que todo es muy partido a partido, ¿no? Yo creo en los procesos, creo en mantener una línea, una idea. Eso es lo que pienso yo, a veces es muy difícil cuando pareciera que vas partido a partido como dicen desde afuera, ¿no?”.

Estas palabras de Battaglia sobre el análisis de los resultados inmediatos por sobre una mirada a mediano o largo plazo pueden ser fácilmente vinculadas con las declaraciones que hizo Jorge “Patrón” Bermúdez en la noche del viernes en TyC Sports. El dirigente colombiano desmintió los rumores sobre las dudas del Consejo de Fútbol con respecto a la continuidad del DT pero también aclaró que Boca necesita victorias: “En el fútbol los plazos no existen. Los plazos se dan por relativas situaciones, por los resultados, disposiciones, respuestas, lo que muestra un equipo en el campo... Si el equipo está comprometido, si nosotros con Raúl y el Chelo vemos compromiso de parte del plantel, el técnico se preocupa, tiene ganas de revertir la situación, uno cree que se puede revertir, porque hay con qué. Hoy dependemos de jugadores muy importantes, de un técnico que tiene mucha intención e interés por seguir, tiene una enorme disposición para hacerlo y tienen nuestro apoyo como el primer día que le dijimos 'el técnico sos vos y te vamos a apoyar'".

Luego, Bermúdez agregó: “Si el triunfo le asegura la continuidad? "No me puedo basar en esas situaciones, yo me baso en el fútbol, en las respuestas futbolísticas. Si tú me dices que pasó lo mismo con Miguel y un día se tiene que ir Battaglia, yo te digo seguro que se va a ir Battaglia, como un día me voy a ir yo, el Chelo... Cada día es un día de análisis y de estudio. Lo que pase mañana es importante, lo que pase en Brasil seguramente también. Mucho más la actitud, el compromiso del plantel; la intención de salir adelante, las ganas, entusiasmo, la dedicación, el esfuerzo que siga mostrando nuestro entrenador son las que nos muestran la luz".

Este no sería el primer cruce dialéctico entre Battaglia y el Consejo de Fútbol, ya que en su llegada a Santiago del Estero, el entrenador tuvo una frase que podría ser interpretada con un mensaje para los dirigentes al ser consultado si siente su apoyo: “Yo siento el apoyo de la gente de Boca”, dijo el DT, que seguramente ya está pensando en cómo afrontar el partido frente a Corinthians de la próxima semana.