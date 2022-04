La lapidaria respuesta del Patrón Bermúdez al programa del Pollo Vignolo: "Escuché que..."

"Si venimos a los programas y hablamos de Estudiantes, te sacan. Los de acá (productores) te gritan: '¡es Battaglia, Battaglia!' y te sacan”. El sincericidio de Oscar Ruggeri en el aire de ESPN sorprendió a propios y extraños.

La sorpresa no fue por la novedad en sí: es sabido que los programas de debate sobre fútbol hablan mucho de Boca porque es el tema que más rating suele dar. Pero lo que llamó la atención fue la crudeza con que lo dijo en pleno programa, ante las miradas atónitas del Pollo Vignolo y Miguel Simón, conductor y panelista de la mesa de Equipo F.

Atento a esto, el Patrón Bermúdez aprovechó una entrevista con ESPN, en la previa de Boca-Godoy Cruz, para lanzarle un palazo al programa de Vignolo.

Mientras respondía sobre el presente futbolístico del equipo de Battaglia, el miembro del Consejo de Fútbol dijo: "De una vez por todas sería bueno que se diga que es fútbol. Pero bueno, entendemos también que, como se escuchó esta semana en un videito que circuló, hay que hablar de Boca, porque Boca es el marketing y hay que meter '¡Battaglia, Battaglia!"... y no, no. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo", lanzó Jorge Bermúdez en... Equipo F.

Claro está, luego hubo un partido en el que Boca no dio pie con bola, se llevó un empate milagroso de la Bombonera gracias a las manos de Javier García y a otro error del VAR, que no llamó por la infracción de Rojo sobre Salomón Rodríguez, y ya no hizo falta que la producción grite "¡Battaglia, Battaglia!": la continuidad del técnico de Boca estuvo en cualquier mesa de debate futbolero, con o sin cámaras.