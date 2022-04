¿Ecuador puede quedarse afuera del Mundial de Qatar 2022 por una sanción?

A 214 días del 21 de noviembre, día señalado para el inicio del Mundial de Qatar 2022, la ansiedad no para de crecer. Atenta a esta espera, la Selección de Ecuador no vio acción en Rusia 2018 y es por ello que no ve la hora de decir presente en la máxima cita mundialista de fin de año. La mala noticia para el elenco dirigido por Gustavo Alfaro llegó en las últimas horas donde, su presencia en Qatar, se puso en duda.

Jannet Emén Sánchez, representante de la Organización Antidopaje del Ecuador (Onade), encendió las alarmas en aquel país. "Ecuador está en serio riesgo de ser suspendido a nivel internacional", lo cual afectaría, obviamente, el evento internacional que comenzará a fines del mes de noviembre.

Sobre la información que circula, abrimos hilouD83EuDDF5



ADELANTO: NO existe un riesgo de ser sancionados, por cuanto nosotros asumiremos de manera directa todos los valores pendientes. Tenemos una relación muy fluida y un contacto permanente con la Agencia Mundial Antidopaje. — Ministerio de Deporte (@DeporteEc) April 20, 2022

Con la intención de despejar todo tipo de dudas, a través de sus canales oficiales, el Ministerio de Deporte de Ecuador se manifestó en las redes sociales a través de un comunicado. "NO existe un riesgo de ser sancionados, por cuanto nosotros asumiremos de manera directa todos los valores pendientes. Tenemos una relación muy fluida y un contacto permanente con la Agencia Mundial Antidopaje", publicó.

Además, añadió: "Importante aclarar que estamos al día con el pago anual a WADA (Agencia Mundial Antidopaje) con quienes inclusive estamos organizando el XI Seminario Legal Antidopaje Latinoamericano. Nos han solicitado que Quito sea la sede y hemos aceptado".

"Es cierto que no les hemos entregado el dinero. Esto no es por falta de gestión, sino porque la figura de creación de la ONADE en el periodo anterior fue de forma irregular - ilegal. Asumiremos las obligaciones pendientes que tiene ONADE, verificando cada valor cómo es debido", prosiguió.

Para finalizar en su hilo, sentenció: "Además esta semana cumpliremos con la disposición del presidente de que el control antidopaje lo maneje el COE, tal como lo establece el Código Mundial Antidopaje mientras se expide la Ley de Creación de ONADE. A través del COE sí podremos entregar los recursos".